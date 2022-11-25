3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في مراكز التسوق والمحلات التجارية بمختلف أنحاء دبي، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر ثلاثة أيام. وتقدم الفعالية، والتي تقام للمرة الثانية هذا العام، عروضاً ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90 % على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة تشمل منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، وأسلوب الحياة العصري، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز كبرى. وتشمل قائمة وجهات التسوق المشاركة في هذه الفعالية: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي.

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