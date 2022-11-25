دبي تستعد لإبهار الملايين في احتفالات العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي لإبهار الملايين حول العالم، خلال احتفالاتها بالعام الجديد 2023، والتي تستقطب في دبي وحدها مئات الآلاف من الزوار كل عام، كما يتابعها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم بواسطة البث المباشر، ما جعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهدة في العالم، ما يعزز مكانة دبي السياحية عالمياً.

وتنظم شركة «إعمار» هذا العام عرضاً ضخماً، يشهده برج خليفة مساء 31 ديسمبر 2022، إذ يضاء بأجمل عرض لأضواء الليزر والموسيقى والألعاب النارية، ليتحول إلى منارة للأمل والسعادة والتناغم إيذاناً بدخول 2023.

وستتضمن الاحتفالات عرضاً لأضواء الليزر سوف يبهر الحاضرين في وسط مدينة دبي، إذ سيتألق برج خليفة في سماء دبي ليضيء بلوحة من الليزر، ستحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً. كما سيكون البرج الذي يرتفع 828 متراً، محط الأنظار في عرض الليزر المبهر، الذي تستخدم فيه أشعة الليزر، لتقطع أطول مسافة مسجلة على الإطلاق.

ويتكامل عرض الليزر المذهل على واجهة برج خليفة مع عرض رائع للألعاب النارية يضيء سماء وسط مدينة دبي لاستهلال العام الجديد بحماس، علماً بأن احتفالات رأس السنة من «إعمار»، التي انطلقت عام 2010، أصبحت جزءاً أساسياً ومبهراً من احتفالات الدولة في ليلة رأس السنة، ويشاهدها الناس من مختلف أنحاء العالم، وسيكون العرض المقبل على القدر ذاته من التميز والروعة، وتكتمل الأمسية الساحرة بعرض راقص مميز لنافورة دبي أمام برج خليفة، والتي تعد مشهداً مبهجاً يسعد الجموع الغفيرة، التي تحضر الاحتفال.

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