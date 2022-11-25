مبيعات عقارات دبي في 10 أشهر تفوق 2020 و2021 معاً

المصدر: دبي - بشار باغ

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أظهر رصد «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عقارات دبي سجلت منذ بداية 2022 حتى يوم أمس 86554 صفقة بقيمة 235.6 مليار درهم، لتجاوز بذلك إجمالي المبيعات المسجلة خلال العامين الماضيين معاً التي بلغت 218.9 مليار درهم قيمة 94296 صفقة، بما يعكس المكاسب السعرية التي حققتها كل فئات القطاع بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والفندقية والأراضي.

وبحسب البيانات، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة منذ بداية يناير 2022 لغاية يوم أمس 82.2 مليار درهم قيمة 38591 صفقة، مقارنة بـ 65.5 مليار درهم قيمة 39239 صفقة خلال العامين الماضيين، مما يجسد الثقة الراسخة بالآفاق الواعدة التي تتمتع بها دبي على المدى الطويل وحجم الفرص التي تزخر بها. وبلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة خلال العام الجاري 153.4 مليار درهم مقارنة بـ 153.5 مليار درهم خلال العامين الماضيين مجتمعين.

وشملت مبيعات العام الجاري حتى يوم أمس 62593 وحدة بقيمة 119 مليار درهم و8691 مبنى بقيمة 19.3 مليار درهم و15270 أرضاً بقيمة 97.3 مليار درهم، فيما سجل العامان الماضيان بيع 6614 وحدة بقيمة 98.5 مليار درهم و12792 مبنى بقيمة 26.1 مليار درهم و15491 أرضاً بقيمة 94.3 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاري في دبي يعيش حالة من الزخم المتجدد والانتعاش مدعوماً بالتسهيلات اللامحدودة في قوانين الإقامة، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار. ويعود الفضل في هذا الأداء القوي خلال الأشهر الأخيرة إلى المستثمرين الأجانب، في ظل الطلب المتزايد، وارتفاع أسعار العقارات، وزيادة العائد على الاستثمار.

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