انطلاق معرض أبوظبي للقوارب

المصدر: أبوظبي - صبري صقر:

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انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يقام على مساحة تصل إلى 42 ألف متر مربع، حيث تشهد هذه الدورة ارتفاعاً في عدد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 55% إلى أكثر من 548 علامة تجارية محلية وعالمية بارزة، كما زاد عدد الدول المشاركة بنسبة 57% إلى 44 دولة، وارتفع عدد الشركات العالمية المشاركة هذا العام بنسبة 400% مقارنة عن نسخة العام الماضي.

ودشنت مجموعة أدنيك قاعة المارينا أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية، والتي تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستضافة فعاليات الدورة الرابعة حيث يستمر المعرض 4 أيام.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تدشين التوسعة الجديدة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض في هذا الحدث الاستثنائي يتماشى مع خطة مجموعة أدنيك الطموحة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في سياحة الأعمال بالمنطقة».

ويتضمن المعرض أكثر من 8 فعاليات ترفيهية توفر تجارب ممتعة حيث يضم بطولة «الفلاي بورد» يوم السبت، وعروض نماذج القوارب، وحركات استعراضية رائعة يقدمها بطل العالم للدراجات المائية راشد الملا، ورحلات مجانية بالقارب للزوار، مع جلسات نقاشية بعنوان «حوارات بحرية» وفعالية منح جواز السفر لصيد الأسماك لتعليم الأطفال المهارات الأساسية لصيد الأسماك، وفعالية فن البحر التي تتيح مشاهدة عروض الرسم الحي؛ والتجارب التفاعلية تحت الماء.

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