55 ألف زائر متوقع لـ «الخمسة الكبار» 5 - 8 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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توقعت دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض «ذا بيج فايف The Big 5»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء، استقبال 55 ألف زائر من أكثر من 150 دولة خلال الفترة من 5 - 8 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتركز دورة المعرض لهذا العام على دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل أفضل، بالتزامن مع مساعي قطاع البناء لمواجهة التحديات المتعلقة بجوانب المرونة المناخية والاستدامة. وتستضيف الدورة 43 من المعرض السنوي مجموعة متنوعة من الجهات العارضة الإقليمية والعالمية لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا البناء، بينما تركز أجندة الفعالية، بما فيها من أنشطة وجلسات محتوى متنوعة، على دور التكنولوجيا في تحويل القطاع وتعزيز مكانته بوصفه أحد أبرز روافد الاستدامة.

فعالية

ودعت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، الشريك الداعم الرئيسي للمعرض وفعالية The FutureTech Construction Summit، مختلف الجهات الفاعلة في القطاع للتعاون من أجل دعم مساعي اعتماد التقنيات الذكية. وتستضيف القمة التي تقام في 6 ديسمبر المقبل مجموعة من أبرز القادة العالميين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والأعمال.

وتشمل قائمة المتحدثين البارزين، التي تصل نسبة التمثيل النسائي فيها إلى النصف تقريباً (43 %)، سلمى القبيسي، نائب رئيس مؤسسة بيركلي فويس أوف جلوبال وومن، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات للمستثمرين، والدكتورة ابتسام المزروعي، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، وأنس زين الدين، عضو اللجنة الاستشارية في صندوق محمد بن راشد للابتكار والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوفا مينا، وسلمى كيالي، نائب رئيس الاستراتيجية والابتكار لدى الدار العقارية، والمهندسة عليا عبيد مجلاد الشامسي رئيس قسم المرصد الحضري في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

حلول تقنية

وتستعرض فعالية Digital Construction World الحصرية باقة متنوعة من الحلول التقنية لقطاع البناء من علامات مثل إيروموتس وأوبن سبيس وريندرا وبلان رادار وزايكون، التي تقدّم أحدث منتجاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات إدارة البناء والنمذجة ثلاثية الأبعاد وحلول الجغرافيا المكانية. وتستضيف بلدية دبي، الشريك الداعم للمعرض هذا العام، جناحاً في Digital Construction World سيضم شركات محلية وعالمية تستعرض تطور الطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع مراحل دورة البناء. وتركز بلدية دبي على الجانب التكنولوجي خلال مشاركتها في جلستين حواريتين منفصلتين بعنوان «التنفيذ الاستراتيجي لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد»، و«توأم دبي الرقمي».

50 شركة

وتكشف 50 من أهم الشركات الناشئة في قطاعات تكنولوجيا البناء وتكنولوجيا العقارات وتكنولوجيا البنية التحتية والطاقة من 21 دولة عن ما في جعبتها من حلول تحويلية خلال فعالية Start-Up City التي يستضيفها المعرض. سلسلة حوارات

وتستكمل الفعالية أنشطتها بسلسلة حوارات التكنولوجيا المجانية الحاصلة على اعتماد التطوير المهني المستمر، والتي تتناول التوجهات والمنهجيات والتقنيات التي يعتمدها القطاع للارتقاء بمستويات السلامة والجودة والإنتاجية. ويستضيف البرنامج التوعوي الشامل 27 جلسة تتناول مواضيع متنوعة مثل استخدام طائرات الدرون وأسراب الروبوتات في قطاع البناء، وتسخير الذكاء الاصطناعي لأغراض التقدير والتدعيم الحيوي لتثبيت التربة في مشاريع تطوير البنية التحتية المدنية، ومستقبل الأتمتة داخل المنازل وفي المباني، إلى جانب جلسة نقاشية حول التوائم الرقمية.

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