الإمارات العالمية للألمنيوم تبرم أكبر صفقة شراء لشهادات الطاقة النظيفة من مياه وكهرباء الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء شهادات طاقة نظيفة مقابل 1.1 مليون ميجاوات/‏‏ ساعة من الكهرباء التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، لدعم إنتاج ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية. وتتبع هذه الشهادات استخدام الطاقة الشمسية المُنتَجة عن طريق محطة نور أبوظبي، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المستقلة في العالم. وتقع المحطة في منطقة سويحان بأبوظبي، وتتضمن 3.2 ملايين لوحة شمسية تولد حوالي 1 جيجاوات من الكهرباء.

وتمثل هذه الصفقة أكبر عملية شراء لشهادات الطاقة النظيفة التي تتبع استخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي حتى الآن، وستُصدّق هذه الشهادات على إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لحوالي 80.000 طن من ألمنيوم سيليستيال. ويعتمد حجم إنتاج الشركة من ألمنيوم سيليستيال كل عام على واردات الطاقة الشمسية من شبكة الكهرباء.

وحوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية ناجمة عن توليد الكهرباء فقط. واستخدام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للطاقة الشمسية يقلل من هذه الانبعاثات بشكل كبير بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

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وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: توفر هذه الاتفاقية للشركة مصدراً جديداً للطاقة الشمسية المعتمَدة لإنتاج ألمنيوم سيليستيال. ونتوجه بالشكر إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات على شراكتهم معنا وريادتهم في تطوير عمليات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي. ويعد ألمنيوم سيليستيال وغيره من المعادن منخفضة الكربون أساس بناء مستقبل مستدام، لشركتنا ولعالمنا، وقد كان طرحه في العام الماضي نقطة تحول في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقطاع الألمنيوم بالكامل«.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: نسعى إلى تنفيذ خطة طموحة للتحول في إنتاج الطاقة، وتطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية بشكل استثنائي من أجل دعم شركائنا الحاليين والمستقبليين. ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات العالمية للألمنيوم لدعم إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأداء دور رئيسي في تحقيق أجندة الاقتصاد والاستدامة لدولة الإمارات. وتربط شهادات الطاقة النظيفة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة بالعرض، ويسرنا أن تصبح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد عملاء هذه الطاقة الموّلدة من مشاريعنا الرائدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية».

إصدار الشهادات

تصدر شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة بأبوظبي. وتعتبر شركة مياه وكهرباء الإمارات أحد الأطراف الرئيسية التي تمكن من تنفيذ برنامج شهادات الطاقة النظيفة وتدير مزادات لبيع شهادات الطاقة الشمسية والنووية المولدة في أبوظبي. وتمثل الشهادات الطريقة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي حققتها الشركات باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتتبادل الشركة حالياً كميات محدودة من الطاقة مع الشبكة لتحسين كفاءة توليد الطاقة لديها. وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام إطلاق مبادرة مع «طاقة» ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التي تعمل بالغاز التابعة لها والحصول على الكهرباء اللازمة لعملياتها من الشبكة بحيث تتضمن مزيدا من الطاقة النظيفة.

الأول

في 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وأنتجت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 39 ألف طن من ألمنيوم سيليستيال العام الماضي. وتتضمن قائمة عملاء ألمنيوم سيليستيال مجموعة BMW وشركة هاميرير ألمنيوم إنداستريز، المورد الرئيسي لقطع غيار سيارات مرسيدس-بنز.

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