«دناتا» شريك مفضل لمنصة «غلوبال بيزنس ترافيل»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دناتا إبرام اتفاقية شراكة مع «غلوبال بيزنس ترافيل» Amex GBT، منصة أمريكان إكسبريس B2B للسفر حول العالم. وأصبحت «دناتا لإدارة السفر»، مزوّد خدمات السفر للشركات في المنطقة، بموجب الاتفاقية، شريك السفر المفضل لمنصة Amex GBT في الشرق الأوسط. وسوف تقدم خدمات إدارة كاملة للسفر والاجتماعات لعملاء Amex GBT في المنطقة.

وقال راشد العوضي، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات لمنطقة الشرق الأوسط والهند: نتطلع إلى العمل مع Amex GBT وعملائها، حيث تشهد المنطقة نمواً قوياً في سفر الشركات، معززاً بالمشاريع الضخمة وخطط التوسع. لقد واصلت دناتا، منذ تأسيسها في عام 1959، بناء خبراتها وشبكتها لتعزيز مكانتها كأكبر شركة لإدارة السفر في الإمارات العربية المتحدة، ومن أكبر وأنجح الشركات في الشرق الأوسط. وسوف نعمل، بفضل خبراتنا الواسعة والدعم على مدار 24 ساعة، على ضمان تمتع عملاء Amex GBT بتجربة عالية الجودة طوال رحلاتهم.

وقال نائب رئيس أول Amex GBT والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جيسون جيل: نحن على ثقة من أن عملاءنا الحاليين والمستقبليين سيستفيدون من أفضل الخدمات مع دناتا كشريك السفر المفضل لدينا، ذلك أن دناتا تتمتع بخبرات وسمعة راسخة تدعم التزام Amex GBT بالخدمة والحوكمة والامتثال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز