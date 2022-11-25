هوية جديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة التابعة له وذلك بالتزامن مع إدراجه صندوقَ استثمار جديداً يتبع مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي 15» (فاداكس 15)، المؤشر المرجعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والذي تم إطلاقه في مارس 2022.

وتم إطلاق الهوية التجارية الجديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة لسوق أبوظبي والتي كانت قد انطلقت رسمياً في العام 2020، بحفل قرع جرس البداية بالتزامن مع إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الاستثمار المتداول الجديد «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15» في سوق صناديق الاستثمار المتداولة ليكون ثامن صندوق من هذا النوع يتم إدراجه في المنصة. ويتبع صندوق «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15» أداء أسهم الشركات المكونة لمؤشر «فاداكس 15»، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يهدفون لتنمية استثماراتهم عبر الاستثمار طويل الأجل في سلة متنوعة من أسهم الشركات الأكبر في سوق أبوظبي.

تجاوزت قيمة التداولات في سوق صناديق الاستثمار المتداولة لدى سوق أبوظبي حاجز 1.5 مليار درهم، ما يجعلها سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر هذه السوق للمستثمرين خيارات متنوعة، بما في ذلك الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والصناديق المتنوعة من حيث تغطيتها الجغرافية. وشهد سوق أبوظبي نمواً كبيراً منذ بداية العام وحتى تاريخه في قيمة تداولات سوق صناديق الاستثمار المتداولة لديه، حيث بلغ عدد صفقات التداول حوالي 12.500 ألف صفقة تداول لـ 243 مليون وحدة من وحدات الصناديق.

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