طرح «أمريكانا» يستقطب 386 ملياراً و2.62 درهم السعر النهائي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أمريكانا» للمطاعم العالمية عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب المتزامنة بنجاح، وانتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي، وقد حدد السعر النهائي للأسهم، التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2.62 درهم للسهم في الإمارات و2.68 ريال للسهم الواحد في السعودية، ما يعني أن القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم ستبلغ 6.01 مليارات دولار (22.07 مليار درهم أو 22.58 مليار ريال).

تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ليجمع المساهم البائع 1.80 مليار دولار (6.62 مليارات درهم)، ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بنحو 386 مليار درهم إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات والسعودية والأفراد والمستثمرون الآخرون في الإمارات والسعودية، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة.

ونتيجة العطلة الأخيرة غير المتوقعة في السعودية، تقوم الشركة بتعديل الجدول الزمني للطرح، بما في ذلك تخصيص الأسهم للمستثمرين في أو نحو 28 نوفمبر 2022.

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