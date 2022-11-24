«كَفو» تعين مجلساً استشارياً عالمياً لتعزيز نمو أعمالها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «كَفو» تعيين مجلس استشاري جديد، سيتولى أعضاؤه مهمة العمل كمحللين استراتيجيين وشركاء مشرفين وموجهين لدعم مساعي الفريق الإداري في تعزيز نمو الشركة، وتقديم خبرتهم لتعزيز جهودها المستمرة في التحول نحو حلول التنقل المستدامة.

وشهدت «كَفو» نموًا سريعًا على مدار السنوات الأربع الماضية، مع تسجيل تسعة ملايين عملية تعبئة للوقود خلال العام الماضي وحده. ويضم المجلس الاستشاري الجديد نخبة من أهم الشخصيات والخبراء المتخصصين في مجالات الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا، ممن سيحرصون على مواصلة مسيرة النمو والتطوير الرائدة للشركة.

ويضم المجلس الجديد جيمس باب، رئيس المجلس الاستشاري المعتمد والرئيس المشارك لنادي ييل في نيفادا، وخريج كلية الإدارة بجامعة ييل. يمتلك جيمس خبرة عالمية واسعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي ونمو الأسواق، تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، عمل خلالها مع شركات مثل «ديلويت» و«كيه بي إم جي».

كما سيضم سينك سيردار، قائد أعمال عالمي ومستثمر في 150 شركة ناشئة، وهو باحث في برنامج «فولبرايت» لتنمية قدرات أعضاء الهيئات التدريسية. ويمتلك سينك خبرة طويلة لأكثر من 25 عامًا في مجال الإنترنت والهاتف المتحرك ضمن 30 سوقًا نامية ومتقدمة. وهناك أيضًا فارس عقاد، المدير الإقليمي لشركة «ميتا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقبل انضمامه إلى «ميتا»، عمل كمدير لتطوير الأعمال والتوزيع الرقمي في مجموعة MBC. يمتلك فارس خبرة تمتد لـ 25 عامًا في العمل ضمن مناصب الاستشارات الإدارية وقيادة العمليات في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسهم في تأسيس العديد من الشركات الناشئة، حيث يشغل عضوية المجالس الاستشارية للعديد منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق ألفا للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كَفو»: نأمل بأن يسهم تعيين هؤلاء القادة اللامعين في مجالات تخصصهم في تمكيننا من الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم لمواصلة مسيرة النمو اللافتة لشركتنا والوصول إلى أسواق جديدة. فمنذ تأسيسها في عام 2018، غيّرت «كَفو» المفاهيم التقليدية من خلال الابتكار المستمر في منتجاتها وخدماتها، وكان لنهجنا المتميز في تقديم المنتجات التي تركز على العملاء وتلبية متطلباتهم باستمرار دور أساسي في نجاح أعمالنا حتى اليوم. وأعلنت الشركة أخيرًا عن خطط لتوظيف 60 شخصًا جديدًا لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها، كما أطلقت أخيرًا خدمات التأمين للعملاء عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة.

وتمارس «كَفو» أعمالها تحت علامة واحدة، وتنقسم إلى شركتين، حيث تركز «كَفو للتكنولوجيا» على منصة التقنيات والمنتجات المساعدة وخدمات الدعم التي تمكّن العملاء من التواصل مع الشركة وإجراء طلباتهم، بينما تتولى «كَفو للبترول» تقديم الخدمات الأساسية للعملاء وإدارة العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية.

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