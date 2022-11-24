«المشرق» يتعاون مع بنك «الحبيب» لتسهيل التحويلات المالية إلى باكستان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك «المشرق» عن دخوله في شراكة استراتيجية مع بنك «الحبيب باكستان» لتقديم خدمة تحويلات مالية مجانية من الإمارات إلى باكستان. يستند هذا التعاون إلى خدمة التحويل السريع العابرة للحدود من «المشرق»، كويك ريميت، والتي تم إطلاقها في عام 2017. وبموجب الشراكة الجديدة، سيتم إعفاء العملاء الذين يستخدمون هذا التطبيق من رسوم التحويل، عند إرسال الأموال إلى باكستان.

ويمكن لعملاء «المشرق» أيضاً الاستمتاع بالعديد من المزايا مهمة وتوفير التكاليف، مع إرسال تحويلات مالية فورية في الوقت الذي يناسبهم، وهم في منازلهم، من خلال قنوات المشرق المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وبطريقة آمنة ومريحة.

وتستضيف الإمارات، وفقاً لأحدث البيانات حوالي 1.27 مليون مواطن باكستاني، وتعد بذلك ثاني أكبر بلد اغتراب للباكستانيين في العالم. كما تعد الإمارات ثاني أكبر مصدر للتحويلات إلى باكستان. وتشير إحصائيات مصرف باكستان أن قيمة التحويلات المالية من الإمارات إلى باكستان بلغت في سبتمبر الماضي 474.3 مليون دولار.

وقال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات في «المشرق»: تلعب التحويلات المالية دوراً في غاية الأهمية بالنسبة للمغتربين الباكستانيين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات، إذ إنهم يرسلون الأموال لعائلاتهم والتي تشكل جانباً مهماً في اقتصاد بلادهم. ونحن سعداء بتعاوننا مع بنك الحبيب باكستان لتقديم خدمة التحويلات المالية من خلال تطبيق كويك ريميت، والمساهمة بجعل هذه التجربة بسيطة وسلسة وآمنة بأكبر قدر ممكن.

من جانبه، قال عون علي، رئيس أعمال المجموعة في بنك «الحبيب»: أود أن أهنئ فريق بنك الحبيب وبنك المشرق على هذا الإنجاز الرائع الذي سيساعد كلتا المؤسستين في دعم المغتربين الباكستانيين وتمكينهم من تحويل الأموال بشكل فوري وبسيط وآمن. ونحن مستمرون بلعب دور رئيسي في توجيه التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وسعداء جداً لهذا التعاون مع بنك المشرق لتقديم خدماتنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز