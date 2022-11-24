510 ملايين مبيعات «عزيزي» في سيتي سكيب

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة «عزيزي» مبيعات تجاوزت 510 ملايين درهم خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب غلوبال 2022، وذلك عبر مشاريعها السكنية والتجارية المتميزة على الخريطة والمكتملة والمتوقع اكتمالها قريباً في جميع أنحاء دبي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير: «لقد تجاوز معرض سيتي سكيب هذا العام توقعاتنا، وشهدنا إقبالاً هائلاً على جناحنا طوال الأيام الثلاثة للحدث، ولاحظنا طلباً متزايداً على العقارات الفاخرة في دبي، وتجلى ذلك من خلال استقبال الآلاف من المستثمرين المتحمسين ممن يتطلعون لامتلاك منازلهم في مشاريعنا. لقد كانت تجربة مؤثرة للغاية بعد أن حطمت مبيعاتنا الأرقام القياسية. وهذه النتائج تعد شهادة على المزايا العديدة التي تتصف بها دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد، لا سيما وأن نسبة كبيرة من مبيعاتنا كانت للمشترين الأجانب». وكان ريفيرا أحد المشاريع الرئيسية التي عرضها المطور خلال المعرض، كما عرض المطور كريك فيوز 2، الذي يقع في مدينة دبي الطبية.

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