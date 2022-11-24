بحث التعاون بين رائدات الأعمال في أبوظبي وقرغيزستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وفداً من رابطة نساء آسيا الوسطى في قرغيزستان، لبحث سبل تعزيز وتنويع الشراكات الاقتصادية والثنائية بين رائدات الأعمال من كلا الطرفين. حضر اللقاء أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ونور التميمي عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وممثلون عن القطاع الخاص في الإمارة.

ضم وفد قرغيزستان كلاً من: مارات شارشكيف رئيس غرفة تجارة وصناعة قرغيزستان، وألميرا باتيفا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قرغيزستان، وأسيل أتابيكوفا رئيس رابطة النساء في آسيا الوسطى، إلى جانب مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في قرغيزستان.

وقالت أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: تربط الإمارات وقرغيزستان علاقات قوية ومتينة، حيث وقعت الدولتان اتفاقيات مختلفة تدعم التعاون الاقتصادي، وتسهم في جذب الاستثمارات. ونسعى إلى تعزيز هذه العلاقات، من خلال العمل المشترك، وتبادل المعارف والخبرات، لاستكشاف الفرص، لتعزيز مكانة رائدات الأعمال، ودورهن الرئيس في دعم النمو الاقتصادي.

وأضافت: يسعدنا أن نتعاون لتعزيز إسهامات رائدات الأعمال في نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقرغيزستان، والاستفادة من فرص التبادل التجاري والاستثماري الرئيسة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والثقافة، والسياحة وغيرها.

من جهتها، قالت أسيل أتابيكوفا رئيس رابطة النساء في آسيا الوسطى: تلعب رائدات الأعمال دوراً رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها قرغيزستان. ومن خلال الأنشطة التي نقوم بها، تحرص رابطة النساء في آسيا الوسطى، على دعمهن في الترويج لأفكارهن ومشاريعهن، وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع. لقد أجرينا محادثات بناءة وواعدة للغاية، مع العديد من رائدات الأعمال في أبوظبي، تركزت حول تعزيز وجودنا في المنطقة، وتبادل المعارف والخبرات لدعم القطاعات المختلفة في أبوظبي وقرغيزستان. ونأمل أن تؤدي هذه المناقشات إلى مشاريع مشتركة ناجحة.

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