جمارك دبي تطلق حملة توعوية حول خدماتها الرقمية للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمارك دبي حملة توعوية حول خدماتها الرقمية ومبادراتها المبتكرة الخاصة بالإجراءات التي تكفل تسهيل حركة السياح والمسافرين، وتسعى الدائرة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الحملة نظراً لتضاعف أعداد المسافرين القادمين إلى الدولة حالياً، نتيجة زخم الفعاليات والأحداث المتلاحقة، حيث تتميز الإمارات بموسمها الشتوي، بالإضافة إلى استقبال عشرات الآلاف من مشجعي كأس العالم قطر 2022، وكذلك قرب انطلاق مهرجان دبي للتسوق في 15 ديسمبر 2022 ليستمر حتى 29 يناير2023.

وتهدف جمارك دبي من هذه الحملة التي تنطلق من مطار آل مكتوم الدولي إلى تعريف المسافرين ورفع مستوى وعيهم بالأنظمة الذكية التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في دقائق معدودة من خلال الأجهزة الذكية، وكذلك التعريف بما هو مسموح وممنوع حمله مع المسافر.

وتضمنت الحملة لوحات إرشادية لتطبيق «الإفصاح المبكر الذكي»، والذي يتيح للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق، وتشمل المرحلة الثانية من تطوير النظام تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما سيشمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي.

أيضاً تشمل الحملة التوعوية التعريف بالدليل الجمركي للمسافرين، وتوفر جمارك دبي الدليل عبر موقعها الإلكتروني dubaicustoms.gov.ae، والذي يتضمن تعريف المسافرين بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

وحددت جمارك دبي في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر، أما فيما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة من حيث التعريفة الجمركية، والقيمة، وإجراءات تنظيم البيان الجمركي.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: أطلقت الدائرة حملة ضمن خطتها الترويجية للعام 2022 لتعريف المسافرين بخدمات إنجاز كل معاملاتهم عبر التطبيقات الذكية التي توفرها الدائرة، حيث تقود دبي التعافي في القطاع السياحي بعد جائحة كورونا، فقد استقبل مطار دبي الدولي 18.5 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليسجل بذلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها أعداد المسافرين خلال 3 أشهر مستويات ما قبل الجائحة مقابل 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول 2020 قبل بداية الجائحة.

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