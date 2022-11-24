«دي إتش إل» تدشن أول مركز خدمات رقمي بواحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

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حققت «دي إتش إل» إكسبرس، المزود العالمي للخدمات اللوجستية السريعة، تقدماً كبيراً في أتمتة التجزئة في سوق البريد السريع والتوصيل والطرود مع افتتاح مركز خدمات رقمي في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون. ويُعد المركز الأول من نوعه بالقطاع ضمن منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكة «دي إتش إل» العالمية.

ودشنت «دي إتش إل» إكسبرس المركز بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون في مجمع دبي الرقمي، أول مدينة ذكية متكاملة بمدينة دبي تمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، بحضور مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من الطرفين، الذين شهدوا عرضاً توضيحياً مباشراً لكيفية التعامل مع الشحنات بشكل رقمي، وذلك بهدف تسليط الضوء على مميزات المركز، التي تشمل: سهولة الوصول، والمعالجة السريعة، والأنظمة الفعّالة.

وقال جيف والش مدير شركة «دي إتش إل» إكسبرس بالإمارات: يمثل مركز الخدمات الرقمي تقنية رائدة، ويُسهم في إحداث ثورة في سوق البريد والتوصيل والطرود السريعة. وتم اختيار موقع مركز الخدمات في مجمع دبي الرقمي بشكل استراتيجي للتأكيد على التزام «دي إتش إل» بدعم الرؤية الطموحة للإمارات.

وأضاف: خضع مركز الخدمات الرقمية لعملية تطوير مكثفة، شملت إجراء اختبارات صارمة ورسم خرائط رحلة المستخدم للتأكد من أن الخدمة سهلة الاستخدام وبسيطة وفعّالة وتتماشى مع أعلى معايير الجودة. ونتطلع لطرح مراكز خدمات ذكية مماثلة مستقبلاً وتوسيع نطاق قنوات البيع بالتجزئة.

وقال سالم خليفة نائب رئيس أول - إدارة المشاريع في واحة دبي للسيليكون: تعمل واحة دبي للسيليكون على دعم وترويج وتبني تقنيات المدن الذكية المبتكرة، ويسعدنا أن نكون أول من يتبنى التكنولوجيا المُعززة لتجارب المقيمين والزوار، علاوة على تمكين الشركاء الراغبين بتجربة الخدمات والمنتجات المؤتمتة والممكّنة من الذكاء الاصطناعي قبل طرحها على مستوى الدولة، كما أننا نتطلع لدراسة مُخرجات أول مركز خدمات رقمي لشركة «دي إتش إل» إكسبرس، وذلك في ما يتعلق بأتمتة البيع بالتجزئة في مجمع دبي الرقمي، ونؤمن أيضاً بالتكنولوجيا الرائدة للشركة، ونتعهد بدعم مساعيها في هذا الشأن.

وسيقوم مركز الخدمات المؤتمت بالكامل بالتعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية المُعادة، كما سيوفر مجموعة من الخدمات الميسرة لعملاء الحسابات والنقد، ما يمكنهم من إرسال واستلام وتتبع الشحنات التي يصل وزنها إلى 15 كغم بسهولة وسرعة وكفاءة في اليوم نفسه. وتم تضمين مركز الخدمات الذكي أيضاً مع نظام دعم بشري يتم الوصول إليه عن طريق مكالمات الفيديو لتوفير المزيد من الراحة والدعم الإضافي. ويتضمن تصميم أول مركز خدمات رقمي بالكامل لشركة «دي إتش إل» تقنيات توصيل وتشغيل متطورة، تعمل على تعزيز حلول البيع بالتجزئة للشركة والارتقاء بتجربة العملاء بما يتماشى مع أحدث توجهات الأتمتة والرقمنة.

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