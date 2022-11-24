1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 537 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 246.5 مليون درهم و485 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة ام سقيم الاولى.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 419.73 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 151.68 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 268.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 97 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 75 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 143.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 33 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز