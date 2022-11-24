3 أيام من التخفيضات في ميركاتو وتاون سنتر جميرا

المصدر: دبي- البيان

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يشارك ميركاتو، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للفعاليات والتجزئة، في حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة بين 25 و لغاية 27 نوفمبر، حيث تقدّم المحلات التجارية المشاركة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، خصومات تتراوح ما بين 25 % - 90 %، على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا: تزداد متعة التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، خلال هذه الحملة، في ظل الصفقات القيمة في مختلف المتاجر المشاركة، والتخفيضات التي تصل إلى 90 % على مجموعة واسعة متنوعة من المنتجات، ضمن مختلف الفئات، بداية من الأزياء والأحذية والمستلزمات اليومية.

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