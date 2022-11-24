إطلاق خدمة دفع «الإمارات دبي الوطني باي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني توسيع محفظته في مجال المدفوعات مع إطلاق خدمة «بنك الإمارات دبي الوطني باي». وتم إطلاق هذه الخدمة بالشراكة مع «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف توفير حلول قبول المدفوعات عبر البطاقات للعملاء الحاليين والمحتملين في قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات لدى البنك في الإمارات.

يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك المصدرة للبطاقات المصرفية في دولة الإمارات، حيث يمتلك بطاقة واحدة من أصل 4 بطاقات صادرة عن بنوك المنطقة التي تشهد طلباً متنامياً على المدفوعات الرقمية. وفي ضوء ذلك، ستدعم هذه الشراكة مساعي البنك في تقديم حلول قبول البطاقات لعملائه الحاليين والمحتملين على حد سواء في قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات، كما ستسهم في ترسيخ مكانة «نتورك إنترناشيونال» كأكبر مزود لخدمات الدفع الشاملة في المنطقة.

وستتيح خدمة «بنك الإمارات دبي الوطني باي» لعملاء البنك قبول مدفوعات البطاقات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع، وبوابات الدفع، والدفع عبر الرابط الإلكتروني المخصص (Pay By Link)، وحلول التجارة الإلكترونية الموحدة، وأنظمة نقاط البيع الإلكترونية، إلى جانب حلول الأكشاك الآلية. وسيقدم البنك أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك حلول «اشترِ الآن، ادفع لاحقاً»، كما سيوفر البنك حلول التمويل التي تغطي مستحقات نقاط البيع لعملاء «نتورك إنترناشيونال» من التجار، وحلول المدفوعات بين الشركات، والحلول المتكاملة لقبول المدفوعات المخصصة لقطاعات محددة ولعملاء مختارين، إلى جانب خدمات إضافية مثل خطط السداد السهلة عند نقاط البيع، وخدمات الاسترداد الفوري لنقاط الولاء والتحويل السريع للعملات.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حريصون على مواصلة العمل لتمكين الشركات من الازدهار في ظل منظومة رقمية سريعة التطور، ويسعدنا الإعلان عن البدء بتقديم خدماتنا في مجال حلول الاستحواذ وتمكين المدفوعات المخصصة للتجار، الأمر الذي يشكل إضافة قيمة لمحفظتنا الغنية من الحلول المبتكرة، وذلك عبر تمكين التجار من توسيع نطاق قبول المدفوعات تلبيةً لتوقعات العملاء دائمة التغير. ونحن على ثقة بأن التعاون مع شركة على غرار «نتورك إنترناشيونال» سيدعم مساعينا في تزويد عملائنا بعروض تمنحهم قيمة مضافة.

وأضاف: بات قطاع المدفوعات في الإمارات أكثر نضجاً مقارنة بأي فترة سابقة، ومن المتوقع أن يواصل زخمه في النمو بوتيرة سريعة على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا سيما إذا وضعنا بالاعتبار الإقبال الهائل على تبني المدفوعات الرقمية خلال فترة الجائحة. وباعتبارنا مجموعة مصرفية تحرص على تبني أحدث التقنيات الرقمية كونها أولوية قصوى، فإننا ننظر إلى هذه الشراكة بوصفها فرصة قوية لتأكيد تفوقنا وريادتنا بصفتنا جهة مصدّرة للبطاقات، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول إلى منظومة اقتصادية غير قائمة على النقد.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: بنك الإمارات دبي الوطني أحد عملائنا الرئيسيين منذ فترة طويلة، ويسرنا أن نواصل هذه الشراكة ودعم جهود البنك في التوسع نحو تقديم خدمات وحلول رائدة في مجال المدفوعات، ولنا شراكة مع أكثر من 200 مؤسسة مالية و150 ألف تاجر عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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