"الإمارات للألمنيوم" تبرم أكبر صفقة لشراء شهادات الطاقة النظيفة من "مياه وكهرباء الإمارات"

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن شراء شهادات الطاقة النظيفة مقابل 1,1 مليون ميجاوات/ساعة من الكهرباء التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، لدعم إنتاج ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية.

وتتبع هذه الشهادات استخدام الطاقة الشمسية المُنتَجة عن طريق محطة نور أبوظبي، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المستقلة في العالم.. وتقع المحطة في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتتضمن 3,2 مليون لوحة شمسية تولد حوالي 1 جيجاوات من الكهرباء.

وتمثل هذه الصفقة أكبر عملية شراء لشهادات الطاقة النظيفة التي تتبع استخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي حتى الآن، وستُصدّق هذه الشهادات على إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لحوالي 80,000 طن من ألمنيوم سيليستيال.

والجدير بالذكر أن حجم إنتاج الشركة من ألمنيوم سيليستيال كل عام يعتمد على واردات الطاقة الشمسية من شبكة الكهرباء.

يذكر أن حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية ناجمة عن توليد الكهرباء فقط.. واستخدام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للطاقة الشمسية يقلل من هذه الانبعاثات بشكل كبير بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "توفر هذه الاتفاقية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصدراً جديداً للطاقة الشمسية المعتمَدة لإنتاج ألمنيوم سيليستيال ..معربا عن شكره لشركة مياه وكهرباء الإمارات على شراكتهم معنا وريادتهم في تطوير عمليات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي.

واشار إلى أن ألمنيوم سيليستيال وغيره من المعادن منخفضة الكربون تعد أساس بناء مستقبل مستدام، لشركتنا ولعالمنا، وقد كان طرحه في العام الماضي نقطة تحول في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقطاع الألمنيوم بالكامل.

من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تنفيذ خطة طموحة للتحول في إنتاج الطاقة، وتطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية بشكل استثنائي من أجل دعم شركائنا الحاليين والمستقبليين ..ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات العالمية للألمنيوم لدعم إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ..ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأداء دور رئيسي في تحقيق أجندة الاقتصاد والاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ..وتربط شهادات الطاقة النظيفة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة بالعرض، ويسرنا أن تصبح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من عملاء هذه الطاقة الموّلدة من مشاريعنا الرائدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية".

ويتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي وتتطابق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة I-RECs وأفضل الممارسات.

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