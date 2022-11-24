«كيزاد» و«نون» تدشنان تطوير أكبر مركز توزيع للتجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت كل من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة موانئ أبوظبي؛ وشركة نون (noon.com)، وجهة التسوق الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق أعمال تطوير أكبر مركز للتوزيع، وإيفاء الطلبات لقطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بإمارة أبوظبي.

ويشكل هذا المشروع جزءاً من استثمار رئيسي، تخصصه نون لدعم قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في إمارة أبوظبي.

وتبلغ مساحة المركز الجديد 252,000 متر مربع، حيث تتولى مجموعة كيزاد تصميمه وتطويره اعتماداً على حلول البناء حسب الطلب، التي تقدمها ومن المقرر تسليمه في عام 2024.

وسيقوم المركز من خلال التقنيات الرقمية الجديدة للتخزين ونقل المواد وترتيبها، بتمكين التوصيل السريع للمنتجات إلى الملايين من عملاء نون في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر توفير الآلاف من فرص العمل.

وشهد سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً، خلال الأعوام القليلة الماضية، مع ازدياد توجه المستهلكين نحو الاستفادة من مزايا التسوق الإلكتروني، بما يشمل تنوع الخيارات والسهولة، إلى جانب الاستفادة من الأسعار التنافسية.

وأعرب محمد العبار، مؤسس نون، عن فخره الكبير بهذا المركز، الذي يجري بناؤه بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة كيزاد، لأنه سيفتح الباب أمام الآلاف من فرص العمل الجديدة في إمارة أبوظبي، ويسرع عملية دخول الرقمنة إلى قطاعات رئيسية مثل تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.

وقال: «سيقدم المركز الجديد خدماته لأكثر من 5,000 مؤسسة أعمال صغيرة الحجم، حيث ستستفيد منه في تخزين بضائعها وإدارة أعمالها، الأمر الذي يتيح الفرصة لرواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة في الوصول إلى الأعداد المتنامية من عملاء قطاع التجارة الإلكترونية دون الحاجة للاستثمار سواء في التقنية أو الأصول». وأضاف: «لا يمكن أن نعتبر هذا المشروع مجرد مشروع عقاري تقليدي، إنما هو يشكل بنية تحتية رقمية متطورة، تسهم بشكل لافت في إحداث تغيير إيجابي كبير في المستقبل، ولا ينحصر هذا التغيير في شركتنا، إنما يمتد ليصل إلى مجتمعنا ودولتنا بشكل عام».

ومن جهته أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل السير في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، من خلال تطوير منظومة عمل صناعية وتجارية متكاملة في كيزاد قادرة على تلبية جميع الاحتياجات المستقبلية.

وقال: «يندرج تعاوننا مع نون لتطوير هذا المركز المتميز في إطار حرصنا على تنفيذ مهمتنا، كما يمثل محطة فارقة في مسيرة الجهود الجماعية للشركات الإماراتية بهدف دعم عمليات التوسع المستمر للتجارة الإلكترونية وتمكينها من تقديم خدمات متميزة والتوصيل في نفس اليوم في الدولة والمنطقة».

وبدوره قال عبدالله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يشكل إطلاق أعمال تطوير أكبر مركز للتوزيع وإيفاء الطلبات لقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة خطوة مهمة في مسيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في إمارة أبوظبي، ونود في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نتوجه بالتهنئة والمباركة لكل من مجموعة كيزاد وشركة نون على نجاحهما في تحقيق هذا الإنجاز المهم خلال وقت قصير، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا خلال المرحلة المقبلة من توسعهم ونمو أعمالهم».

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