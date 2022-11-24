تعاون بين «الدار» وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتطوير مواهب الخريجين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية عن تعاون استراتيجي مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لتطوير مجموعة من برامج تنمية المواهب للخريجين الإماراتيين وسط سعي الشركة إلى توفير 1000 فرصة عمل لمواطني الدولة بحلول 2026.

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الدار أخيراً مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي تهدف إلى تفعيل دور الطرفين في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، ودعم الجيل الجديد من قادة الأعمال في القطاع الخاص. وقامت الدار بتوظيف أكثر من 260 إماراتياً عبر شركاتها منذ دعم برنامج «نافس» في سبتمبر 2021. وقالت بيان الحوسني، المدير التنفيذي للموارد البشرية والأداء في الدار: فخورون بشراكتنا. ونسعى معاً إلى تزويد المواهب الوطنية بالأدوات اللازمة وتمكينهم من الوصول إلى أعلى درجات التميز الوظيفي والمساهمة بشكل فعال في نمو أمتنا وازدهارها.

وقال حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي: «تعاوننا مع الدار خطوة إضافية نحو رفد المواهب الإماراتية بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات السوق المستقبلية».

ويمثل المواطنون 40.8% من موظفي الدار، ويشكل الشباب ركناً أساسياً من إجمالي القوى العاملة مع 62% من الموظفين المواطنين دون 35 عاماً. ويمثل المواطنون كذلك نصف فريق الإدارة التنفيذية بالشركة، ويشغلون مناصب الرئاسة التنفيذية بمجموعة الدار والدار للاستثمار والدار للمشاريع، ويشغل المواطنون 35.6% من مناصب قيادة الإدارات الرئيسية.

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