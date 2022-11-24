تعاون بين «أمازون الإمارات» و«لولو» لتوسيع عروض البقالة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمازون الإمارات أمس توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة لولو تهدف إلى تعزيز خيارات منتجات البقالة على Amazon.ae للعملاء في الدولة، مع خدمة التوصيل السريع والمريح. وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تتوافق هذه الشراكة مع جهود أبوظبي ودولة الإمارات لدعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص للابتكار وتوفير خدمات حديثة وسلسة للجمهور، وتنمية أعمالها التجارية. ونأمل أن تسهم الاتفاقية في دفع أمازون ومجموعة لولو إلى آفاق جديدة كونها تخدم العملاء في الدولة.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون للمنطقة: «انطلاقاً من نهجنا الذي يركز دائماً على تلبية احتياجات العملاء، والسعي المتواصل للابتكار، يسرنا التعاون مع مجموعة لولو التي تضع العملاء محوراً مركزياً لجميع عملياتها».

وقال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو: «يسعدنا التعاون مع أمازون لتقديم عروض مبتكرة لتسوق منتجات البقالة عبر الإنترنت، والتواصل مع ملايين العملاء الذين يتسوقون على Amazon.ae».

من ناحية أخرى، افتتحت مجموعة اللولو سوبرماركت اكسبرس جديداً في الذيد مول بالشارقة، افتتح المتجر رسمياً علي مصبح الطنيجي، مدير بلدية الذيد بحضور أشرف علي الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو .

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