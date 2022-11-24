الأحواض الجافة العالمية تفوز بجائزة أفضل حوض لإصلاح السفن

المصدر: دبي - البيان

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فازت الأحواض الجافة العالمية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» مؤخراً بجائزة «أفضل حوض لإصلاح السفن» لعام 2022. وتسلم فريق عمل الشركة الجائزة في الدورة التاسعة من حفل توزيع جوائز «ذا ماريتايم ستاندرد»، الذي أقيم مؤخراً في فندق أتلانتس النخلة دبي احتفالاً بالإنجازات التي شهدها القطاع. وجاء التكريم من قبل لجنة مستقلّة من الحكام تعزيزاً لسمعة الشركة المتنامية في مجال تقديم خدمات التصليح والصيانة المتميّزة، ودعمها عالمي المستوى لمجموعة من قطاعات الأعمال البحرية، فعلى مدى العقود الأربعة الماضية أصبحت الشركة معروفة بوصفها من أفضل مزوّدي الخدمات البحرية والبرية الرائدة في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة. وتقوم الأحواض الجافة العالمية سنوياً بإنجاز أكثر من 300 مشروع في ساحة السفن التابعة لها في دبي، والتي تقع بجوار ميناء راشد على مساحة تتجاوز 200 هكتار، وتضم 3 أحواض لبناء السفن، ورصيفاً عائماً يمكنه التعامل مع أكبر السفن في العالم، ولديها مرسى يتجاوز طوله 3700 متر، كما تمتاز الشركة بوجود رافعة عائمة تم تشييدها بقدرة استيعابية تبلغ 2000 طن متري، تشمل أجهزة رفع وزن كافة أنواع الحمولات الثقيلة.

كما تم ترشيح فريق الأحواض الجافة العالمية لجائزتين أخريين، هما جائزة «السلامة والأمن»، وجائزة «حماية البيئة البحرية»، ما يؤكد تركيز الشركة على تطوير نموذج أعمال استثنائي بالفعل في القطاع البحري، حيث تسعى باستمرار نحو التميّز وتحقيق المزيد من النجاح لقطاع الخدمات البحرية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الاستراتيجية عالمياً. وشهد الحفل توزيع 29 جائزة.

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