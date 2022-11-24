«&e» تتحول إلى شركة خدمات تكنولوجيا متكاملة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد مسؤولون في «اتصالات من &e» تحول الشركة إلى شركة خدمات تكنولوجيا متكاملة، متوقعين أن يؤدي توسيع نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للحكومات وقطاع الأعمال والأفراد في الإمارات والدول التي تعمل فيها &e ضمن استراتيجية الشركة الجديدة، إلى خفض حصة خدمات الاتصالات للشركات والأفراد في إجمالي عوائد الشركة من 70% إلى حوالي 30% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك تماشياً مع التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات وكذلك التوجه الثابت للمجموعة في العالم المتغير رقمياً.

وقال راجي مجدي، النائب الأول للرئيس للمبيعات المؤسسية في «اتصالات من &e»، إن حوالي 80% من احتياجات الصناعات من التكنولوجيا ستركز على مجالين رئيسيين هما الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وذلك بسبب التحول الرقمي وتغير احتياجات الأعمال. وأضاف: نقوم بتعزيز إمكانياتنا حول هاتين التقنيتين وذلك من عمليات استحواذ سنقوم بها ضمن استراتيجيتنا الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلامية على هامش اجتماع «اتصالات من &e» مع حوالي 400 من عملاء الشركة لإطلاعهم على أحدث المستجدات والمتغيرات في هيكلية واستراتيجية الشركة ودور الحلول الجديدة في تعزيز أعمال الشركات خلال العام المقبل.

خطوات

قال: نتخذ خطوات جدية لتعزيز فرص الشركات في الاستفادة من مجالين: الأول، تقنية الميتافيرس وخصوصاً الصناعي منها، والتي نعتقد أنه سيكون لها دور في أنشطة القطاعات مثل الصحة والتدريب مع التركيز على التوائم الرقمية التي تخلق بيئات افتراضية تحاكي العالم الواقعي ويمكن من خلالها التنبؤ بالأعطال ومعالجة المشاكل وهو ما يوفر على الشركات الكثير من الوقت والجهد، وأما الثاني فهو الاستدامة وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر COP28 للمناخ العام المقبل، وتماشياً مع أهمية الاستدامة في رؤية الإمارات 2030. وسنساعد الشركات في أن تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة من خلال توفير حلول مدارة مثل «الاستدامة – كخدمة»، ما سيوفر على الشركات الكثير من الجهد والأموال.

وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية بـ«اتصالات من &e»: نتواصل مع الشركاء لإطلاعهم على الفرص والحلول المعّمقة التي نقدمها بمجالات التحول السحابي وإنترنت الأشياء واتصالات الجيل الخامس وإنترنت 3.0 والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما نعزيز حلولناللأمن السيبراني لتعزيز دفاعاتهم ضد الهجمات السيبرانية.

ولفت إلى أن نموذج «اتصالات من &e» يقوم على تحقيق الربح لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن حلول الشركة ستمكن الشركات من تحقيق النمو بعد ما مرت به الشركات خلال «كورونا». وأضاف: «استراتيجيتنا الجديدة تقوم على مساعدة الشركاء في تحقيق أهدافهم وتعزيز استعداداتهم لمواجهة التحديات المقبلة العام المقبل وذلك من خلال مساعدتهم على التحول والنضوج الرقمي».

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