غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع السويد

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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بحث محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة وليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، أمس، بمقر الغرفة آفاق التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة ومملكة السويد، وسبل دعمها وتطويرها خاصة في مجال الاستثمار. حضر اللقاء محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وإيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية.

ودعا النعيمي رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بالسويد للاستفادة من الإمكانات والفرص النوعية والمناخ الاستثماري، الذي تقدمه دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، لافتاً إلى أن فرص الاستثمار الصناعية تشمل البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية والفضائية.

كما شدد على أهمية طرح مبادرات لزيادة اللقاءات بين الوفود التجارية، داعياً الشركات ورجال الأعمال بمملكة السويد لزيارة رأس الخيمة، والتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار بها، وبحث فرص التعاون مع الشركات الإماراتية في ظل الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية. وأعربت ليزلوت أندرسون عن سعادتها بالترحيب الذي لقيته في رأس الخيمة، مؤكدة أن الزيارة تأتي استكمالاً لجهود الإمارات ومملكة السويد لتعزيز التعاون والشراكة وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار.

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