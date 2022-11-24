مذكرة تفاهم بدبي لاستخدام الأصول الرقمية المدعومة بالذهب

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «سيف جولد» (SafeGold)، منصة تداول الذهب الرقمي في آسيا، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تعزيز رؤية رقمنة الاستثمار في الذهب وبناء منظومة رقمية مزدهرة لسوق الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة قيمته 20 مليار دولار.

وستوفر الشراكة منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بداية من دولة الإمارات ومن ثم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الحلول التكنولوجية الخاصة التي تتيحها منصة «سيف جولد» والريادة الاستثنائية لمركز دبي للسلع المتعددة في مجال السلع وتقنيات التشفير – الكريبتو. وستخزن سبائك الذهب المادية في خزائن آمنة ومعتمدة بضمانات صادرة عن منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل مركزي تتسم بالشفافية تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة. ثم سيتاح بعد ذلك تداول الشهادات الرقمية المدعومة بالذهب على منصة «سيف جولد».

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعاوننا مع «سيف جولد» خطوة حيوية نحو توطيد منظومة للذهب الرقمي عالميا. ويمثل دبي للسلع الجهة المثالية لدفع هذه الجهود نظراً لمعرفتنا الواسعة في الذهب، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي التي نمتلكها، والتي تمتد عبر سلسلة قيمة الذهب بأكملها، وعملنا المستمر في قطاعي البلوك تشين والويب 3.0.

وتعد الإمارات المركز الأبرز للخدمات المالية والتكنولوجيا والذهب في المنطقة، ويتميز الذهب بكونه قطاعاً سريع النمو في الدولة، وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، سجل الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في الدولة ارتفاعاً بنسبة 57 % في 2021.

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