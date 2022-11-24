تطوير الخدمات الجمركية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ضمن «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» على تعزيز تجربة المتعاملين عبر تطوير خدماتها وإعادة تصميمها وإضافة تحسينات عليها لتقليص مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عليه بما يدعم الحركة التجارية العالمية في أبوظبي.

وسيتم الإعلان عن إطلاق أولى الخدمات الجمركية المحدثة بنهاية نوفمبر والتي ستكون متوفرة على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم». وتم وضع خطة تنفيذ شارك خلالها فريق عمل من الإدارة بجميع الورش الحكومية التحضيرية.

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