شراكة بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» ووكالة تأمين التجارة الأفريقية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالة تأمين التجارة الأفريقية، اتفاقية إعادة تأمين متبادلة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين البلدين من خلال تسهيل الحصول على تأمين الائتمان التجاري وحلول التمويل للشركات.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومانويل موسيس الرئيس التنفيذي من وكالة تأمين التجارة الأفريقية، يتعاون الطرفان لدعم المشاريع الإماراتية والأفريقية المشتركة في بلديهما بالإضافة إلى مبادراتهما التعاونية في بلدان أخرى.

وسجلت التجارة بين الإمارات وأفريقيا نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات رابع أكبر مستثمر في أفريقيا العام الماضي عبر الاستثمار بـ71 مشروعاً مختلفاً بـ 5.64 مليارات دولار، وذلك وفقاً لبيانات شركة الاستشارات البحثية نايت فرانك.

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