«أوتوميكانيكا دبي» يسلط الضوء على أبرز الابتكارات

المصدر: دبي - البيان

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يركز معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، والذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، على ابتكارات أبرز العلامات التجارية من حول العالم، والتي كشفت عن مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة كلياً في السوق، لتحظى باهتمام عشرات آلاف الموردين والعملاء والجهات المعنية في جميع مفاصل القطاع.

تحظى الشركات المصنعة والتجارية بمنصة خاصة هذا العام في أوتوميكانيكا دبي، لتقدم مجموعة متميزة من المفاهيم المتطورة والتقنيات والحلول الرقمية، مثل المركبات ذاتية القيادة ومحطات شحن المركبات الكهربائية وقطع الغيار. وتدعم هذه الابتكارات التحول المستمر في القطاع، فضلاً عن دور التقنيات الحالية والمستقبلية المتوقع في النهوض بقطاع السيارات.

وتشهد منطقة الابتكار هذا العام مشاركة فريدة من قبل سينسس، وهي شركة للمنتجات والحلول الرقمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتقدم أحدث مجموعة من ابتكاراتها التي تشمل صالة عرض الواقع الافتراضي.

وقال كيفن ديفيدسون، المدير الإداري لدى سينسس: «تسرّنا العودة للمشاركة في المعرض بعد عامين، حيث نشعر بأن هذه المرحلة هي الأمثل بالنسبة للقطاع. ونقدم هذا العام الكثير من الابتكارات الجديدة، مثل الروبوتات التي يمكنها مساعدة الوكلاء بشرح مواصفات السيارة في حالة عدم توفر بائع. كما طورنا صالة عرض افتراضية تتيح السير فعلياً ضمن صالة عرض وبيع السيارات بشكل افتراضي، وذلك بالاستعانة بسماعة الرأس الخاصة لاختبار تجربة غنية وحيوية».

من جهة أخرى، تسلط شركة جوديير لزيوت السيارات، التي تشارك في المعرض للمرة الأولى، الضوء على أحدث مجموعة من زيوت التشحيم التي تشمل زيوت التشحيم شبه الصناعية وزيوت الديزل متعددة الدرجات وشديدة التحمل.

من جانبها، توفر ماغنيتي ماريلي، معدات الورش الحصرية، بما فيها أجهزة اختبار البطاريات والشحن ومجموعات أدوات التصليح الهجينة والكهربائية.

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