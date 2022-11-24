هيئة الأعمال والابتكار الإستونية توسّع شبكتها في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

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ابتعثت هيئة الأعمال والابتكار الإستونية، وفداً تجارياً من قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في إستونيا إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، وذلك انطلاقاً من مهمتها كمنظّمة مشتركة لدعم الأعمال الريادية في إستونيا، والارتقاء بتنافسيتها على المستوى الدولي.

وانضم إلى الوفد «مركز تقنيات الأغذية»، وهو منشأة متخصصة في البحث والتطوير، تعتمد طرقاً تحليلية حديثة، وتتبنّى مبادئ بيولوجيا النُظم وعلم الأحياء التركيبي، لتطوير وتقديم الأطعمة المبتكرة وتقنيات الغذاء.

وبدأت مهمة الوفد، الهادفة إلى التوسّع في المنطقة، بزيارة إلى مدينة الرياض في 20 نوفمبر، ولمدة يومين، حيث التقى ممثلو الشركات الإستونية بتجّار منافذ وأسواق بيع المأكولات والمشروبات، لاستشراف آفاق تأسيس علاقات تجارية مثمرة. وقد أطلع هشام الجضعي مدير الهيئة العامة للغذاء والدواء، الوفد على لوائح الاستيراد في المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالمنتجات العضوية والنباتية والحلال، بما فيها الشهادات المطلوبة، والرسوم، والملصقات، ومتطلبات العمر الافتراضي للمنتجات.

وخلال جولته في المملكة، زار الوفد أيضاً عدداً من الشركات المتخصصة في خدمات الضيافة، وتقديم الطعام، وبيع المنتجات الغذائية، شملت «كريستال إيفنتس آند كاترينغ»، و«نيوتريشن آند دايت سنتر»، و«بَنده هايبر ماركت»، و«أسواق التميمي»، و«مانويل ماركت»، و«فرسان»، و«أورغانك ستور».

أما في دبي، فقد زار الوفد الإستوني في 23 نوفمبر الجاري، كلاً من إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، و«سبينس»، و«لولو هايبر ماركت»، إضافة إلى «أورجانيك فود آند كافيه»، و«المركز الدولي لفنون الطهي»، و«تروبيل للتسويق والتجارة»، و«سافكو إنترناشونال»، و«لِتس أورجانيك ماركت».

وتأتي هذه الزيارات إلى كل من الرياض ودبي، في إطار سعي الوفد إلى دخول سوق الشرق الأوسط، لبناء علاقات راسخة مع الشركات الإقليمية، والارتقاء بالقدرة التنافسية الدولية لإستونيا، وتسليط الضوء عليها، وزيادة جاذبيتها، كوجهة لتأسيس الأعمال والعيش والدراسة.

وضم الوفد ممثلين عن سبع شركات إستونية، تسعى كل منها إلى التوسّع في المنطقة، عبر صادراتها من المنتجات العضوية والطبيعية، وهذه الشركات هي:

• «ريزتارتيز» Reztartis: وتختص في إنتاج غذاء مدعَّم بوظيفة إضافية، وغني بالألياف والبروتين، ويأتي إما على شكل مسحوق لتحضير المخفوقات، أو أصابع.

• مصنع «روزيكو» للشوكولاتةRoosiku: ينتج شوكولاتة عضوية نباتية، وشوكولاتة بالمكسرات قابلة للدَهن.

• «كوفي بيبل» Coffee People: توفّر أجود أنواع حبوب البن من جميع أنحاء العالم.

• «بالسناك» Balsnack: أكبر منتج لرقائق البطاطس في إستونيا، بمحفظة تضم أكثر من 100 منتج من أنواع متنوعة.

• «سالفيست» Salvest: تتمتع بخبرة تمتد على مدار 76 عاماً، في إنتاج أكثر من 300 منتج غذائي متميز.

• «هاغ» Haage: تنتج عبوات مياه زجاجية معبأة من مصادر نقية وموثوقة، مثل المياه الجوفية العميقة.

• «أونِست نكتار» Honest Nektar: توفّر عسلاً طبيعياً 100 % غير معالج وعالي الجودة، يزودها به مربّو نحل تم اختيارهم بعناية.

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