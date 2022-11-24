القرية العالمية: عروض مبهرة في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أنها أعدّت لضيوفها باقة من العروض الموسيقية الرائعة، والأنشطة الترفيهية المميزة بمناسبة عيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 1 - 4 ديسمبر.



وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من الاستمتاع بأجمل العروض الموسيقية التي ستقدمها أوركسترا خاصة مؤلفة من 33 موسيقياً موهوباً، سيؤدّون مجموعة مختارة من الأغاني التقليدية على خشبة المسرح الرئيسي، بما في ذلك النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيشي بلادي»، كما سيقدّم عازفو الكمان والقيثارة مجموعة مختارة من الأغاني الإماراتية الشعبية احتفالاً باليوم الوطني للدولة، وسيستضيف المسرح الرئيسي عروضاً ثقافية تمثل الأجنحة الـ27 في القرية العالمية، وذلك تجسيداً لروح المحبة والتسامح التي تتميز بها دولة الإمارات.



وتحتفل القرية العالمية بعيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «معاً أكثر إشراقاً»، حيث ستتزين الوجهة بألوان علم دولة الإمارات، بينما تتزين أقواس ممشى الاحتفالات بنقش مقاطع من النشيد الوطني للدولة، وستظهر البوابات الرئيسية ومنطقة كرنفال بحلتها الاحتفالية وبألوان العلم المميزة. كذلك سيكون الضيوف على موعد مع الألعاب النارية في التاسعة من كل مساء، والتي ستضيء سماء دبي بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال مهند إسحاق، مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية: «تشكل القرية العالمية نقطة التقاء للناس من خلفيات ثقافية متنوعة ومن جميع أنحاء العالم، وهو ما يميز الهوية العالمية الفريدة لدولة الإمارات، وقد أعددنا لضيوفنا قائمة غنية بالفعاليات الخاصة بعيد الاتحاد».

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