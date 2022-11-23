متاجر اللولو تتوسع بافتتاح فرع جديد في منطقة الذيد في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت مجموعة اللولو، سوبرماركت إكسبرس جديداً في منطقة الذيذ بالشارقة، ما يؤكد شعبية متاجر الإكسبرس المتزايدة في قطاع التجزئة بالمنطقة، عبر افتتاح أحدث فروعها لولو إكسبرس سوبر ماركت في الذيذ مول، الذيد الشارقة، وقد تم افتتاح المتجر المتكون من طابق واحد رسمياً، بواسطة سعادة على مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، بتشريف أشرف على الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وبمشاركة عدد من كبار المديرين في لولو.

ويوفر المتجر الجديد، الذي تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربعة، وصولاً سهلاً وسريعاً لتشكيلات المنتجات المفضلة لهم، وتواصل لولو وعدها بالجودة، والقدرة على تحميل التكاليف في بيئة حضرية، حيث تم استخدام مساحة المتجر على النحو الأمثل، كما تتوفر مرافق ممتازة، تشمل مواقف سيارات تسع لعدد 100 سيارة. ويستهدف المتجر في المقام الأول، المتسوقين الذين يحبون التسوق بكميات أقل بالقرب من منازلهم أو مكاتبهم، وتجنب ازدحام المدن، بينما لا يزالون يتمتعون بالميزة السعرية للمتاجر كبيرة الحجم.

وسيتمتع المتسوقون بعروض مميزة، على تشكيلات كبيرة من المنتجات، بداية من الفواكة الطازجة والخضراوات، السلع التموينية إلى اللحوم والدواجن، المنتجات المجمدة، وتعتبر هذه الأقسام، هي المحور الرئيس للمتجر، مع التركيز بشكل أكبر على الخدمة السريعة.

وقال على مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد: «نحن على ثقة من أن مخطط التجزئة الاستباقي لمجموعة لولو للمتاجر، التي تأتي بأحجام مختلفة، سيساعدنا بشكل كبير على توفير جميع الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة بأسعار معقولة».

وقال أشرف على، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن النمو المرن لسلسلة البيع بالتجزئة، أظهر مدى قرب دعم المجموعة للتخطيط العمراني والتطورات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن شكل المتجر الجديد، سيكمل محلات السوبر ماركت في السنوات المقبلة.

وأضاف أشرف على: يبحث عدد كبير من العملاء عن متاجر تجزئة توفر خدمة سريعه، مثل متاجر لولو إكسبرس، ومع ذلك، هم يرغبون في ميزات لولو المتوفرة في المتاجر الضخمة، وهي الجودة والقدرة عل تحمل التكاليف وخدمة العملاء، ولولو تؤكد التزامها في الجمع بين كلا الوعدين في جميع فروعها.

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