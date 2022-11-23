عروض وجوائز رائعة خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تتيح للمقيمين والزوار الاستفادة من عروض رائعة على منتجات العلامات التجارية الشهيرة، وكذلك فرصة الفوز بجوائز مميزة وصفقات الاسترداد النقدي.

وفي دورتها الثانية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من الجمعة 25 نوفمبر حتى الأحد 27 نوفمبر، سيتم تقديم عروض ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة تشمل منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، ومنتجات أسلوب الحياة العصري، ومنتجات الأطفال، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير.

ومن جهته يقدم دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر فرصة الفوز ببطاقة هدايا قيمتها 30 ألف درهم.

واعتباراً من يوم الجمعة 25 نوفمبر، يحصل المتسوقون في فستيفال بلازا على استرداد نقدي بنسبة 50 بالمئة في صورة بطاقة هدايا صالحة لعام واحد، بالإضافة إلى فرصة رائعة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 20 ألف درهم، وذلك عند إنفاق 500 درهم فأكثر في المتاجر المشاركة وهي «ايكيا» و«حول الإمارات» و«كير» و«دايسو» و«موموسو» و«أيس» و«لولو هايبرماركت»، أو عند تناول الطعام في نهاية هذا الأسبوع لدى «مينغز تشامبر» أو«سوشي لايبراري» أو«بيبر مل». يمكن استلام بطاقة الهدايا من مكتب خدمة العملاء، ويتم قبول إيصالات متعددة من نفس التاريخ.

وتشمل قائمة وجهات التسوق المشاركة في «3 أيام من التخفيضات الكبرى»: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي، فستيفال بلازا، دبي فستيفال سيتي مول، ذا أوتلت فيليدج، السيف، جزيرة بلوواترز، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، سيتي ووك، ولا مير.

عروض رائعة بانتظار الجميع في مدينة دبي خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك من الجمعة 25 نوفمبر وحتى الأحد 27 نوفمبر 2022.

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