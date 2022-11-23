طيران شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «المؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2022، والذي نظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ، تحت شعار «ننقذ الأرواح»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، وبمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وحضر المؤتمر والمعرض، اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، والعميد طيار سعيد سالم المرر مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط الشرطة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

تبادل الخبرات

وأكدت إدارة طيران شرطة أبوظبي، أهمية المؤتمر للاطلاع على أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات العالمية في مجال البحث والإنقاذ، وعرضت طائرة أجوستا 139 المجهزة بأحدث أنظمة الإسعاف الجوي، ومعدات البحث والإنقاذ الجوي، وتعد من الطائرات العمودية المتوسطة الحجم، وتستخدم في عمليات البحث والإنقاذ ونقل الشخصيات والأفراد، باتباع أحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات الملاحة الجوية.

وتم تعريف الزوار بخدماتها ومهامها الجوية، بمشاركة الكادر الوطني التخصصي من الطيارين والمهندسين والأطقم الطبية من الأطباء والمسعفين الجويين.

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