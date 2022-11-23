«موديز» يثبت تصنيف «دبي لصناعات الطيران» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبّتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لدى شركة «دبي لصناعات الطيران» عند التصنيف «Baa3»، كما منحت الشركة نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب تقرير أصدرته المؤسسة.

وأفاد التقرير بأن «موديز» ثبّتت أيضاً تصنيفها الائتماني للديون الممتازة غير المؤمّنة طويلة الأمد التي طرحتها الشركة عند نفس التصنيف، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.

وذكر التقرير أن «موديز» استندت في تثبيت التصنيف إلى ما تتمتع به «دبي لصناعات الطيران» من سيولة قوية بصفة مستمرة، وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وقوة النتائج التشغيلية نتيجة التقدم المتواصل في تعافي قطاع الطيران عالمياً.

وأضاف التقرير أن «دبي لصناعات الطيران» حققت في الأرباع الثلاثة المنصرمة من العام الجاري ربحية أعلى بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ صافي دخل الشركة في نهاية سبتمبر من العام الجاري «بعد استبعاد الرسوم المتعلقة بروسيا» 203.6 ملايين دولار، بالمقارنة مع 128.8 مليون دولار في التاريخ ذاته من 2021.

وتوقّعت «موديز» في تقريرها أن يؤدي الطلب المتزايد على الطائرات المُستأجرة من جانب الناقلات الجوية بُغية توسيع نطاق سعاتها كي تواكب التعافي في الطلب العالمي على السفر، إلى المزيد في التحسن في آفاق الأداء المالي لدى «دبي لصناعات الطيران».

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