«أراضي دبي» تكرّم شركاء النجاح في سيتي سكيب

المصدر: دبي – البيان

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كرّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على هامش معرض سيتي سكيب دبي العالمي، عدداً من الشركات العقارية العاملة في سوق دبي، باعتبارها شركاء النجاح.

وحصلت شركة «بن غاطي للتطوير العقاري» على جائزة «أسرع مطور عقاري» تسليماً للمشاريع من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن توزيع الجوائز لأسرع 10 مشاريع عقارية أنجزت في العام الماضي.

واستلم الجائزة محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي للتطوير»، خلال الحفل الذي أقامته الدائرة على هامش معرض سيتي سكيب دبي العالمي، أكبر فعالية عقارية على مستوى الخليج العربي، والمنعقد خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويسهم فوز «بن غاطي للتطوير العقاري» بهذه الجائزة في ترسيخ سمعتها المتنامية بوصفها مطوراً موثوقاً للمجمعات السكنية عالية الجودة، بفضل خبرتها العالمية في مجال التطوير العقاري، لا سيما بعد فوزها بالعديد من الجوائز العالمية، ومنها جائزة العقارات الدولية، إلى جانب إدراج الشركة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط» ضمن أفضل 100 شركة عقارية في العالم العربي.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»: «يشرفنا الحصول على جائزة أسرع مطور عقاري من دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعام 2021، إذ يمثل هذا التكريم شهادة ثقة مع التزامنا الراسخ تجاه عملائنا، وكفاءتنا العالية التي أسهمت في نجاح الشركة، لتصبح من أبرز المطورين العقاريين في دبي».

ويضيف محمد بن غاطي: «منذ تأسيس شركتنا قبل نحو 15 عاماً، أسهمنا في الارتقاء بقطاع العقارات، عبر مشاريعنا الاستثنائية التي تلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على كافة المستويات. إن هذا التكريم يمثل حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهود، وتحقيق قيمة إضافية للمجتمع والاقتصاد المتسارع في دبي».

«لوكسبيتات سوثبيز»

وكرّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي كلاً من هوني ديلامي، الشريك التنفيذي، ولي ويليامسون، المدير العام في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، مؤخراً، كأفضل وسطاء عقاريين، خلال معرض سيتي سكيب، الذي يقام في دبي.

وقد تم تكريم الوسيطين تقديراً لمساهمتهما في قطاع العقارات المتنامي والمزدهر في دبي. وتمكنت ديلامي، التي تتمتع بخبرة تزيد على 17 عاماً، من إبرام 51 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم في العام 2021، ومن إغلاق صفقات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العام الجاري. بدورها، تمكنت ويليامسون، التي تملك أكثر من 16 عاماً من الخبرة في مجال العقارات، من إغلاق العديد من المبيعات القياسية في دبي ضمن فئة العقارات التي تتراوح الأسعار فيها بين 600 و700 مليون درهم، بقيمة إجمالية تخطت 8 مليارات درهم في دبي حتى الآن.

«دبليو كابيتال»

حصلت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً، على تكريم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بوصفها من أفضل شركات الوساطة العاملة في الإمارة ضمن فئة التصنيف الفضي.

واستلم الجائزة وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الحفل الذي أقامته الدائرة على هامش معرض سيتي سكيب دبي العالمي، أكبر فعالية عقارية على مستوى الخليج العربي، والمنعقد خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويؤكد تكريم «دبليو كابيتال» مكانتها ويرسخ سمعتها المتنامية ضمن أفضل شركات الوساطة في دبي، وفوزها باستمرار بالعديد من الجوائز من الدوائر الحكومية وشركات التطوير العقاري التي تسوق لها.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني: «يسعدنا الحصول على التكريم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي واختيارنا ضمن أفضل مزودي الخدمات العقارية المتميزة في الإمارة لعام 2021».

وأضاف الزرعوني أن الشركة منذ تأسيسها في عام 2007 استفادت من النقلة الحضرية التي عاشتها دبي والتطور العمراني غير المسبوق، موضحاً أن «دبليو كابيتال» سجلت قفزات نمو بقدر ما انتعش اقتصاد الإمارة خلال العقد الأخير.

وأشار إلى أن «دبليو كابيتال» تحظى بثقة أكثر من 70 مطوراً من كبرى شركات التطوير العقاري في دبي، مؤكداً أن الشركة دائماً تسعى إلى الحصول على أفضل العروض السعرية للعملاء والمستثمرين على حد السواء.

وتختص «دبليو كابيتال» بمجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

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