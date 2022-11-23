«نخيل» تحصل على شهادة اعتماد «أفضل بيئة عمل»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «نخيل»، المطور العقاري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، على شهادة الاعتماد كـ«أفضل بيئة عمل» لعام 2022/ 2023، من مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «غريت بليس تو وورك» ®Great Place to Work الشرق الأوسط.

وبنيلها شهادة الاعتماد كـ«أفضل بيئة عمل»، أثبتت شركة «نخيل» جدارتها في إرساء مفاهيم الثقافة الشمولية والدعم والتفهم في مكان العمل، حيث تأخذ بآراء كل العاملين في الشركة، وتوفّر لهم تجربة مميزة تضمن لهم الإحساس بالثقة والتقدير.

وحققت الشركة هذا الإنجاز اللافت استناداً إلى ردود أفعال وآراء الموظفين التي تم رصدها عبر استطلاع موسع دون الإفصاح عن هوية المشاركين فيه، حول تجربة مكان العمل. وأظهرت نتائج الاستطلاع مستويات مرتفعة من الرضا والسعادة والتفاعل لدى الموظفين عبر كل أقسام الشركة، وعبّر الموظفون عن تقديرهم للفرص القيّمة التي توفرها لهم الشركة سواء ضمن نطاق مهامهم الوظيفية أو بما يتجاوزها.

وبهذه المناسبة، صرح نعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل» قائلاً: إنه من دواعي سرورنا أن نحصل على هذه الشهادة المرموقة والمعترف بها عالمياً، في دلالة واضحة على عمق التزامنا بإيلاء موظفينا الأهمية القصوى، وتزويدهم بتجارب هادفة ومجزية داخل مكان العمل وخارجه. نسعى دائماً لأن تكون سعادة موظفينا ورفاهيتهم في طليعة أولوياتنا، ولهذا فإننا نعمل معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافنا ولترسيخ مكانة «نخيل» باعتبارها «أفضل بيئة عمل ®Great Place to Work».

ويتماشى حصول شركة «نخيل» على شهادة اعتماد «أفضل بيئة عمل ®Great Place to Work» مع رؤية الهوية المؤسسية للشركة والتي كشفت عنها أخيراً والمتمثلة في خلق بيئة مفعمة بالسعادة والازدهار، وهو الأمر الذي يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها من خلال التركيز على الموظفين، وتعزيز الرفاهية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والموظفين على حد سواء.

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