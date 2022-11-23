مجموعة «ألف» تطلق «درب 3» في «الممشى رسيل»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مجموعة «ألف» شركة التطوير العقاري في إمارة الشارقة، مشروعها الجديد «درب 3» في الممشى رسيل (المنطقة 3)، بعد تحقيقها مبيعات قياسية في مشروع «الممشى رسيل- درب 1»، والذي سيتم تسليمه في الربع الأخير من عام 2024، ويتزامن إطلاق «درب 3» مع التعديلات الأخيرة على قوانين الملكية العقارية، التي أقرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تشجيع الاستثمار في الإمارة.

وقالت مجموعة ألف: «يسعدنا أن نعلن تحقيقنا مبيعات قياسية من خلال مشروع «درب 1» في منطقة «الممشى رسيل»(المنطقة 3)، التابع لمشروع «الممشى الشارقة»، كما يسرنا الإعلان عن إطلاق «درب 3»، وهو المبنى الثالث في مجمع درب في (المنطقة 3) من مشروع «الممشى رسيل»، حيث تبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار درهم، ويقع في منطقة المويلح، أول مجتمع خال من السيارات بالكامل في المدينة».

وأضافت المجموعة: «نسعى جاهدين لتزويد إمارة الشارقة بتجربة فريدة من نوعها في مجال نمط الحياة، تمكنهم من الوصول إلى متاجر التجزئة والترفيه ذات المستوى العالمي للاستمتاع بها، وتسليط الضوء على التقدم والتميز في الشارقة في مجالات الثقافة والتعليم، حيث يسلط المشروع الجديد الضوء على العناصر الرئيسية لتاريخ الشارقة الغني وثقافتها».

ويقدم مشروع «درب 3» الذي يضم 213 وحدة، مجموعة متنوعة من الشقق العصرية المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم مع تراسات خاصة، ومساحات خارجية، وميزات مائية تفاعلية.

وأكدت مجموعة ألف: «أعطت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤخراً، المستثمرين الدوليين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حق التملك الحر للعقارات في المشاريع الاستراتيجية بالإمارة، وفق الضوابط التي يحددها المجلس، والاستثمار في منازلهم أحلامهم، ما يعزز من جاذبية المشاريع العقارية».

واختتمت المجموعة بالقول: «تهدف مجموعة ألف، إلى الاستفادة من قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والعمل على تزويد مستثمري المجموعة والمقيمين لديها، بمشاريع عالمية المستوى، مثل: «درب 1» و«درب 2»و«درب 3»، في«الممشى الشارقة»، لتعزيز الاستثمار في المنطقة.

وتم تصميم «الممشى الشارقة» بممرات واسعة ذات مناظر خلابة، وفق رؤية المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وستلبي منطقة «الممشى رسيل»، رغبات المستثمرين والمقيمين بمجموعة من المنازل الفاخرة المصممة بمساحات شاسعة، ذات رفاهية عالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز