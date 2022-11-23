«جرانت ثورنتون» الإمارات تحتفل بالذكرى 55 لتأسيسها في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «جرانت ثورنتون» التي تُعد خامس أكبر شركة خدمات احترافية في الإمارات، بالذكرى السنوية الـ55 لبدء توفير خدماتها خلال حفل أقيم بهذه المناسبة. ووسعت «جرانت ثورنتون» خدماتها لتشمل الاستشارات التجارية والاستشارات الضريبية بعدما كانت أنشطتها الأساسية ترتكز في الأساس على عمليات التدقيق المالي، وسجّلت كل خدماتها نمواً متواصلاً مزدوج الأرقام على أساس سنوي.

وقال فاروق محمد، رئيس شركة «جرانت ثورنتون»: نحن محظوظون بأن نكون جزءاً من رحلة التحوّل الهائلة التي شهدتها الإمارات على مرّ السنين، وسنواصل جهودنا لكي نبقى من الداعمين الأساسيين لكل ما هو آت. فقد تمكّنت «جرانت ثورنتون» على مرّ السنين من تمتين علاقاتها مع مجموعة واسعة من الشركات في دولة الإمارات وتطوّرنا معاً لتحقيق آفاق جديدة. إننا نتطلع إلى مستقبل زاخر بالنمو والتطور بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية الحكيمة لقيادة الإمارات.

وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون»: فخورون بأن العديد من الشركات العائلية في دولة الإمارات أولتنا ثقتها لتقديم المشورة لها طوال رحلة تطورها على مدار أجيال من أجل تحقيق النمو المستدام. كما أننا فخورون بعملنا مع معظم الهيئات التنظيمية في الإمارات.

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