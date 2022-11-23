«نيويورك بوست» و«ديلي ميل»: دبي تسعى لانتزاع لقب أطول برج سكني من نيويورك

المصدر: دبي - سيد صالح

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اهتمت الصحف الغربية بمشروع «مجمع برج بن غاطي جاكوب أند كو ريزيدنسز» الذي تقترب أعماله الإنشائية من الانطلاق، ليدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأعلى برج سكني في العالم عند إنجازه .

فنشرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية تقريراً عن البرج الجديد في دبي، بعنوان «برج مكون من 100 طابق في دبي سينتزع لقب أطول برج سكني في العالم».

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن البرج الجديد سينتزع لقب أطول برج سكني في العالم من حامل اللقب الحالي، وهو برج «ذا سنترال بارك تاور» في «مانهاتن» بنيويورك.

وأوضح التقرير أن البرج الجديد يقع في منطقة «الخليج التجاري»، والتي تُعد بمثابة قلب المنطقة المالية في دبي. وأضاف أن خمس شقق «بنتهاوس» أي الشقق التي تُبنى في الطوابق العلوية من البنايات الشاهقة ستعلو البرج، ومن المنتظر أن تكون أفخم شقق من هذه الفئة وأكثر حصرية وتميزاً على مستوى الإمارات. وذكر التقرير أن إدارة المشروع اختارت لهذه الشقق الخمس اسم «بنتهاوس الميارديرات»، ما يعكس مستوى الفخامة التي تتمتع به. وأفاد التقرير أيضاً بأن هذه الشقق الخمس ستكون بمثابة جوهرة التاج، ذلك أن قمة البرج ستكون على شكل تاج ماسي له أطراف مدببة.

وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بن غاطي»، مالكة المشروع بالمشاركة مع شركة «جاكوب أند كو» لتجارة المجوهرات والساعات الفاخرة.

وقال بن غاطي في تصريحاته: «هدف مشروعنا العملاق هو تسجيل واحد من أعلى الإنشاءات السكنية على مستوى العالم».

وبدورها، نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً عن البرج، وذكرت أنه يهدف إلى مناطحة أكبر عدد من السحب، بما لم يفعله أي برج آخر على مستوى العالم.

وأفاد التقرير بأن الطوابق الــ 100 التي يتكون منها البرج الجديد ستتضمن شققاً بالغة الفخامة مكونة من غرفتين أو 3 غرف، وستتيح لقاطنيها مشاهدة مناظر بانورامية خلابة لأبرز معالم دبي، ومنها «دبي داون تاون» و«قناة دبي المائية».

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