الحوسبة السحابية تتيح فوائد بـ 62.8 مليار درهم للشركات في الإمارات

المصدر: البيان

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كشف تقرير حديث أصدرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، حمل عنوان" تأثير الحوسبة السحابية واسعة النطاق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارات"، عن توقعات تفيد بتوفير الحوسبة السحابية واسعة النطاق فوائد اقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تقدر قيمتها بحوالي 17.1 مليار دولار أمريكي (62.8 مليار درهم إماراتي) وذلك خلال الفترة من 2022 إلى 2030، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2021.

وجاء إطلاق التقرير خلال فعالية نظمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في مقر غرف دبي بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، شارك فيها خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وياسر حسن، المدير العام لأمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في حين قدمت شركة "أكسيس بارتنرشيب" التي أعدت التقرير عرضاً تعريفياً حول أبرز مخرجات ونتائج التقرير. وتخلل الفعالية جلسة نقاشية شاركت فيها شركات عرضت فيها قصص نجاحها وناقشت كيفية الاستفادة من الحوسبة السحابية.

وتضمن التقرير دراسة تفيد بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يمكن أن يستفيد من الحوسبة السحابية لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال الفترة بين عامي 2022 و2030 تبلغ قيمتها الإجمالية 17.1 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (62.8 مليار درهم إماراتي)، منها 10.1 مليار دولار أمريكي (37 مليار درهم إماراتي) على شكل فوائد للمستخدمين، و7.0 مليار دولار أمريكي (25.7 مليار درهم إماراتي) على شكل فوائد للشركاء.

وتطرق التقرير إلى تأثير الحوسبة السحابية واسعة النطاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الإمارات العربية المتحدة، كاشفاً أن 74٪ من هذه الشركات لاتزال تعتمد في إتمام عملياتها على الطرق التقليدية وتستعين بأدوات الاتصال الأساسية البسيطة، مما يسلط الضوء على إمكانية الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية لتعزيز نشاطها وعملياتها.

وقدّر التقرير أنه بين عامي 2022 و2030، يمكن لفوائد الحوسبة السحابية واسعة النطاق أن تخلق أيضاً 133 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ وأن تقلل البصمة الكربونية للبلاد بنسبة تصل إلى 78٪، وذلك مقارنة بنماذج البنية التحتية الأخرى (من المحتمل أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.2 مليون طن متري) وتقليل الحوادث الأمنية بنسبة تصل إلى أكثر من 30٪.

وتعليقاً على التقرير، قال خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "تستمر دبي باعتماد استراتيجيات ومبادرات لتسريع تحولها الرقمي استعداداً لمستقبل الأعمال القائم على المعرفة والتكنولوجيا. وتوفر الحوسبة السحابية فرصاً هائلة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبة بتعزيز تنافسيتها في سوق الأعمال، وتوظيف هذه التقنيات للخروج بحلول ابتكارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتساهم بنمو أعمالها. ونحن ملتزمون بتطبيق المبادرات التي تسرع التحول الرقمي في دبي والأبحاث جزء اساسي من جهودنا لتعزيز الوعي وتوحيد القدرات وتسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع الأعمال".

وأكد الجروان على أهمية التقارير والأبحاث الاقتصادية المتخصصة لتحديد الفرص والاتجاهات والتحديات، وتوفير شفافية للقطاعات الاقتصادية الناشئة عبر دراسات دقيقة، مشيراً إلى ان التقرير الجديد يستعرض توصيات مهمة للاستفادة القصوى من الحوسبة السحابية، ويؤكد على مفهوم الشراكة والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دبي من أجل خدمة الأهداف التنموية للإمارة ومجتمع الأعمال.

ومن جانبه قال ياسر حسن، المدير العام لأمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تشكل مخرجات التقرير دليلاً جديداً على الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها التقنيات السحابية وقدرتها على خلق المزيد من القيمة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة. ويمكن للشركات بمختلف أحجامها ومجالات أعمالها في دولة الإمارات تسخير وتوظيف الإمكانيات التي توفرها السحابة لدفع عجلة الابتكار والارتقاء بمستويات مرونة وكفاءة عمليات التحول الرقمي ونماذج أعمالها في سوق أكثر ديناميكية وتنافسية".

وقدم التقرير ثلاث توصيات رئيسية للاستفادة من هذه المزايا، الأولى هي قيادة المؤسسات الحكومية لمسار التحول الرقمي عبر مواءمة وتبسيط اللوائح الرقمية والبيانات وتنفيذ نظام تصنيف البيانات القائم على المخاطر لتحسين أمن البيانات وتسهيل اعتماد التكنولوجيا. أما التوصية الثانية فتشمل تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا عن قرب لسد الفجوة الرقمية من خلال برامج التدريب وتطوير المهارات، في حين تسلط التوصية الثالثة الضوء على أهمية زيادة التعاون بين المشرعين والشركات الخاصة لضمان عدم عرقلة اللوائح التنظيمية لتبني التكنولوجيا.

وأكد التقرير على أن مزايا الحوسبة السحابية واسعة النطاق تشمل التخزين السحابي القابل للتطوير، وخدمات الدفع عند الاستخدام، والإمكانيات المبتكرة، ومضاعفة الأمن الرقمي، وتبسيط العمليات التشغيلية العالمية، فضلاً عن توفير الخبرة اللازمة لاكتشاف الثغرات التشغيلية والتنظيمية عند التوسع خارج الحدود. في المقابل تؤدي هذه المزايا إلى زيادة الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وتعزيز الإيرادات، وخلق فرص العمل، وتحسين الاستدامة والمرونة التشغيلية.

الجدير بالذكر أن تأسيس مركز بيانات إقليمي واسع النطاق للحوسبة السحابية سيمكن شركاء التكنولوجيا في الإمارات من أن يكونوا جزءاً من المنظومة العالمية، وتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.

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