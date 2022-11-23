1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 491 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 404.06 مليون درهم و400 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 824.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 334.94 مليون درهم منها 22 رهنا لأراض بقيمة 171.32 مليون درهم و70 رهنا لفلل وشقق بقيمة 163.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 118 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 88.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانيه بقيمة 18 مليون درهم.



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