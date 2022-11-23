«دبي الإسلامي» يصدر بنجاح أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد 5 سنوات وبمعدل ربح 5.493 % سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من 5 سنوات.

وجاء إصدار الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي وضعه لتسهيل توفير تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وقد حظي هذا الإصدار بامتيازات متعددة كونه الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية والإصدار الأكبر حجماً (بقيمة 750 مليون دولار أمريكي) في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2022.

وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي، بالإضافة إلى إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي. وقد تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.3 مرة، على الرغم من نجاح البنك في تحقيق أكبر إصدار للصكوك من قبل بنك خليجي منذ فبراير 2022.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: سعداء بإصدار صكوك مستدامة لأول مرة. وكانت هذه الصفقة في غاية الأهمية لبنك دبي الإسلامي بالنظر إلى التزامنا القوي والكبير تجاه التمويل المستدام وأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وقد أسعدني على وجه الخصوص استجابة المستثمرين والتي دفعت البنك لإصدار أكبر بقيمة 750 مليون دولار وهي ضمن معايير التسعير لدينا، حيث يؤكد نجاح هذه الصفقة من جديد على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي. ونكون بذلك أول بنك في الإمارات يصدر صكوكاً مستدامة، وإنني على يقين صادق بأن هذه الخطوة تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها.

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفتهم مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب، لهذه الصكوك.

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