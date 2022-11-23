انطلاق القمة العالمية للشركات في دبي بمشاركة 1500 من رواد الأعمال

المصدر: وام

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انطلقت في دبي القمة العالمية للشركات بمشاركة 1500 من رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

تهدف القمة إلى تبادل الأفكار والمقترحات وإقامة شراكات من شأنها التأثير في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للأعمال.

تستمر القمة التي تقام بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على مدار 20 يوما وحتى 15 ديسمبر المقبل وتضم فعالياتها 100 جلسة حوارية تستهدف تسهيل الشراكات وتعزيز أوجه التعاون لصياغة مستقبل الاقتصاد في قطاعات التمويل والرياضة والتعليم والصحة والإعلام والتكنولوجيا والصناعة.

وأبرز ما يميز القمة فعالية "مستقبل الاستثمار في الرياضة" التي تنظمها قمة "إنفستوبيا" للاستثمار يومي 7 و8 ديسمبر تحت رعاية معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وتجمع 200 شخصية من كبار صناع القرار على الصعيد العالمي في قطاع الرياضة.

تعتبر "إنفستوبيا" منصة عالمية أطلقتها وزارة الاقتصاد خلال القمة العالمية للحكومات عام 2022 ومنذ ذلك الحين باتت الذراع الاستثمارية المهمة لحكومة الإمارات ومحركا أساسيا للنمو.

وأكد برنارد كيازو رئيس القمة العالمية للشركات أن هذا التجمع بين كبار الجهات الفاعلة في عالم الأعمال والإعلام والرياضة في دبي يسهم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار ووضع قاعدة لمنتدى اقتصادي عالمي وأكثر شمولاً في ظل الدعم الحكومي لمفهوم "الإمارات الذكية".

من جانبه أعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سعادته بتقديم الدعم للقمة العالمية للشركات التي تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين من شتى أنحاء العالم الأمر الذي يعزز مكانة دبي مركزا عالميا لاستضافة الفعاليات الكبرى والأعمال والسياح منوها إلى حرص دبي على تقديم تجارب متنوعة لزوارها فيما تعتبر الفعاليات أحد العناصر الأساسية في استراتيجية دبي السياحية والتي تهدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الرامية إلى جعل دبي الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

وأضاف: " في ظل الموسم الرياضي الذي تعيشه المنطقة مع استضافة دولة قطر الشقيقة للمونديال تقدم القمة منصة مهمة للمناقشات حول الرياضة التي تعتبر جزءاً من النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي فضلاً عن فتح باب الحوارات والمناقشات حول القطاعات الأخرى.. ونتطلع لأن تسهم القمة العالمية للشركات في تحقيق فائدة جميع المشاركين وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة.

من ناحيته قال محمد ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي لمنصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار: لدى "إنفستوبيا" والقمة العالمية للشركات العديد من أوجه التشابه التي تتلاقى مع دورهما الرئيسي منظمين لفعاليات تجمع قادة الأعمال وصناع القرار معاً لمناقشة القضايا الاقتصادية وقطاعات التكنولوجيا والصناعة ضمن ملتقيات أعمال وتواصل.. ومن خلال الشراكة مع القمة العالمية للشركات سوف تستضيف "إنفستوبيا" حدثاً خاصاً عن الرياضة والذي يأتي أيضاً بالتزامن مع كأس العالم 2022 وسيكون الحدث غنياً بجلسات حوارية حول مستقبل الاستثمار في الرياضة في ضوء الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي وخاصة كرة القدم.

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