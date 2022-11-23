«ايميكول» توقع اتفاقية لزيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية بنسبة 238%

المصدر: وام

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وقعّت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول)، المشروع المشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة أكتيس المستثمر العالمي في البنية التحتية المستدامة، اتفاقية شراكة لشراء الطاقة من الإمارات للهندسة الكهربائية (EEE)، الشركة المتخصصة في سوق الطاقة الشمسية في الدولة.

وتؤكد الاتفاقية على جهود شركة ايميكول لزيادة حجم وقدرة توليد الطاقة الشمسية الحالية بنسبة 238% داخل محطة تبريد المناطق 1 (DCP1)، إلى جانب حدود مقرها الرئيسي المتواجد في مجمع دبي للاستثمار1.

وتتوافق الاتفاقية مع الأهداف الاستراتيجية لشركة "ايميكول"، والتي تسعى من خلالها إلى زيادة حجم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في عملياتها، ودعم عمليات التحول في مجالات الطاقة من خلال تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من معدل استخدام الطاقة الشمسية الإجمالية في إطار محفظة أعمالها وعملياتها، مع التطلع بعد إطلاق أحدث مشاريعها لتحويل واجهات الطاقة الشمسية للوصول إلى 350 كيلوواط (القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية) لمحطة تبريد المناطق 1 (DCP1).

بدوره، أكد الدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة "ايميكول"، على الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للدولة مثل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هذا إلى جانب مساهمتها في أجندة الاستدامة الأوسع نطاقاً لشركة دبي للاستثمار، مع التركيز على دمج أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتحقيق صفر انبعاثات كربونية، وتحسين حجم استخدام الطاقة المتجددة المستدامة.

وتعتمد "ايميكول" في عملياتها التشغيلية، نموذج أعمال مُستثمر بشكلٍ جيد، الأمر الذي أتاح أمامها الفرصة ومكنّها من تحقيق النمو، والتحول إلى منصة تتضمن 18 محطة تبريد للمناطق التشغيلية بطاقة تبريد إجمالية تزيد عن 330000 ألف طن تبريد، إضافة إلى توفير خدمات تبريد المناطق لعدد من المواقع الاستراتيجية في دبي بما فيها "مجمع دبي للاستثمار"، و"دبي موتور سيتي" و "دبي سبورتس سيتي" و" أبتاون مردف" و "بالازو فيرساتشي" و" داماك هيلز" و"تلال مردف" و"السوق الليلي من نخيل" و"محطات مترو هيئة الطرق والمواصلات" (خط إكسبو)، ومركز المؤتمرات والمعارض في موقع معرض "إكسبو 2020".

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