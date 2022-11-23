تعاون بين أمازون الإمارات ومجموعة لولو

المصدر: وام

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أعلنت أمازون الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة لولو تهدف إلى تعزيز خيارات منتجات البقالة على Amazon.ae للعملاء في الدولة، مع خدمة التوصيل السريع والمريح، بما يتوافق مع مساعي أمازون المتواصلة لتعزيز الابتكار في جميع عملياتها لصالح العملاء.

وستشهد الاتفاقية الجديدة تعاون الشركتين معاً لتقديم تجربة سلسة للتسوق عبر الإنترنت والحصول على مجموعة واسعة من المنتجات. وكجزء من علاقة التعاون بين الجانبين، تقدم كلاً من أمازون ومجموعة لولو أفضل الممارسات والخبرات الواسعة في خدمة العملاء والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية والخبرات التقنية المتطورة، لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل أوقات التوصيل، إلى جانب توفير تجربة شاملة واستثنائية تلبي احتياجات العملاء.

وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تتوافق هذه الشراكة مع جهود إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص للابتكار وتوفير خدمات حديثة وسلسة للجمهور، وتنمية أعمالها التجارية. ونواصل مساعينا لتطوير منظومة أعمال لتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةً للأعمال والاستثمارات. ونهنئ شركة أمازون ومجموعة لولو، آملين أن تسهم الاتفاقية في دفعهما إلى آفاق جديدة كونها تخدم العملاء في الدولة".

من جهته قال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " يسرنا التعاون مع مجموعة لولو التي تضع العملاء محوراً مركزياً لجميع عملياتها.. مضيفا نحرص دائماً على البحث عن أفضل الطرق لتحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا، وتزويدهم بمزايا إضافية أثناء التسوق مع أمازون ".

من جانبه قال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو: “تشكل احتياجات عملائنا أولوية قصوى في كافة عملياتنا في المجموعة ، ويسعدنا التعاون مع أمازون في دولة الإمارات من خلال اتفاقية تعاون استراتيجية، مع الاستعانة بالإمكانيات التكنولوجية المتقدمة للشركة الرائدة عالمياً، إضافة إلى عقود من الخبرة الواسعة في مجال التجار ةالإلكترونية والخدمات اللوجستية”.

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