الإمارات ملتزمة بتوازن السوق ولا زيادة بإنتاج «أوبك بلس»

المصدر: دبي- البيان، وكالات

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نفت الإمارات الأنباء التي ترددت عن وجود نقاشات بين أعضاء تحالف «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط، وكذلك نفت المملكة العربية السعودية والكويت والعراق تلك الأنباء أيضاً.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عبر حسابه على تويتر، إن «الإمارات تنفي مشاركتها في أي مناقشات مع أعضاء آخرين في أوبك بلس لتغيير الاتفاق الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023»، مضيفاً: «نظل ملتزمين بهدف أوبك بلس لتحقيق التوازن في سوق النفط، وسندعم أي قرار لتحقيق ذلك الهدف».

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اجتماع مجموعة أوبك بلس المقرر في الرابع من ديسمبر سيبحث زيادة في الإنتاج تصل إلى 500 ألف برميل يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان القول، إن المملكة ملتزمة بتخفيضات الإنتاج ولا تناقش زيادة محتملة في الإنتاج مع منتجي النفط الآخرين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، نافياً تقرير وول ستريت جورنال. ونفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا، ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن الوزير الملا تأكيده حرص دولة الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.

وجدد العراق، موقفه الداعم للاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية، وتقلل من تراجع سعر برميل النفط في السوق العالمية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، خلال ترؤسه الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي «حرص العراق على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والوصول إلى حالة من التوازن المنطقي بين العرض والطلب، والتقليل من حجم التحديات والمؤثرات التي تؤدي إلى تذبذبه وعدم استقراره». وصعد خام برنت 97 سنتاً أو 1.1 % إلى 88.42 دولاراً، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار تعادل 1.5 % إلى 81.23 دولاراً.

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