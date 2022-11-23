«جلف كابيتال» تفتتح مقرها الجديد بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، أمس، المقر الجديد لشركة «جلف كابيتال»، في سوق أبوظبي العالمي.

وحصلت الشركة على موافقة مبدئية لنيل ترخيص لإدارة الأصول من الهيئة المنظمة للخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

شهد افتتاح المقر ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة «جلف كابيتال»، وخليفة الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة «جلف كابيتال». وقال حارب الدرمكي: «شكلت أبوظبي مقراً لـ«جلف كابيتال» منذ انطلاقتها الأولى، ونحن سعداء بافتتاح مقرنا في سوق أبوظبي العالمي، الذي أسس لنفسه سريعاً موقعاً بارزاً كمركز مالي عالمي المستوى. وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: يعتبر سوق أبوظبي العالمي منصة الانطلاق المثالية للمرحلة التالية من نمو الشركة مع استمرارنا في جذب مستثمرين عالميين وإقليميين إلى صناديقنا الاستثمارية.

الأسرع تطوراً

وأكد الصلح لـ«البيان» أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وحتى جنوب شرق آسيا تعتبر الأسرع تطوراً، والأكثر نمواً في الوقت الحالي، وأوضح أن «جلف كابيتال» لديها خطة لتنفيذ نحو 4 صفقات استحواذ، خلال الشهور المقبلة، وبعدها سيتم الإعلان عن تفاصيل صندوق الاستثمار الرابع، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 85% من صندوق الاستثمار الثالث.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز