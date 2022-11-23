«الدار» تطور أول مشاريعها السكنية في جزيرة المرجان برأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الدار العقارية «الدار» استحواذها على قطعة أرض مميّزة مُطلة على واجهة بحرية تمتد على مساحة تزيد على 40,000 متر مربع في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة. وقامت الدار بشراء قطعة الأرض من شركة «مرجان»، المطوّر الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، تمهيداً لتطوير مشروع سكني فريد من نوعه على الجزيرة.

وتعتزم الدار دمج هذه الأرض مع قطعة أرض أخرى قامت بشرائها ضمن صفقة استحواذها على منتجع وسبا «دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان» خلال وقت سابق من العام الجاري، بهدف إنشاء مجتمع سكني متعدد الاستخدامات يُطل على بحر العرب. ويمثّل هذا المشروع، المقرر إطلاقه في عام 2023، أول المجتمعات السكنية الفاخرة التي تطوّرها شركة الدار في رأس الخيمة، وسوف يوفر مجموعة متنوعة من 2000 شقة فاخرة، إضافة إلى شاطئ خاص يمتد على طول كيلومترين.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تعد رأس الخيمة سوقا جاذبة تزخر بالعديد من المقومات والإمكانات الفريدة بالنسبة لشركة الدار، وذلك بفضل تركيبتها السكانية وأساسيات سوقها القوية وما تتمتع به من ديناميات نمو راسخة. وتكتسب الإمارة زخماً متواصلاً، كونها وجهة جاذبة للعيش والاستثمار، مستفيدة من عودة النشاط إلى قطاع الضيافة والسياحة الفاخرة واستمرار الجهود والمبادرات المبذولة في ترجمة استراتيجية الإمارة المتمثّلة في جذب الاستثمارات والمقيمين والزوّار. وبفضل هذه الصفقة الجديدة، التي تُضاف إلى سجل صفقات استحواذنا الأخيرة في الإمارة، نحن نتطلع لاغتنام أفضل فرص النمو في الإمارة».

من جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «يوفر لنا هذا الاستحواذ فرصة للمشاركة في تعزيز مكانة جزيرة المرجان وجهة جذابة لأسلوب الحياة العصرية من خلال الاستفادة من خبرة الدار في تطوير بعض أكثر المجتمعات رغبةً وإقبالاً في أبوظبي.

وبدوره، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «تُعد جزيرة المرجان وجهة سياحية وعصرية من الطراز العالمي، حيث إنها تواصل جذب اهتمام مجموعة متزايدة من المستثمرين والمشغلين القادمين من المنطقة وجميع أنحاء العالم. وإننا نواصل دورنا المبذول في تحقيق مستهدفات رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ مكانة رأس الخيمة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للسياحة والاستثمارات والتجارب الفاخرة في المنطقة».

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