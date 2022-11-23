«عزيزي» تطور 15 مليون قدم مربعة في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، عن إبرام صفقة مع دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات. وبموجب هذه الصفقة، استحوذت عزيزي على قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة، تقع في أكثر المناطق المرجحة للنمو في الإمارة. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل عزيزي لتطوير هذه القطعة الكبيرة حيث ستبلغ قيمة المشروع عشرات المليارات، وستضم أكثر من 24 مليون قدم مربعة من المساحة المبنية الإجمالية. وأقيم حفل التوقيع في جناح عزيزي في معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، بحضور كل من خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري.

وقال مرويس عزيزي: «نشعر بحماسة فائقة للشروع في رحلة التطوير الكبيرة الجديدة لهذا المشروع الذي يمثل الحقبة التالية من مسار نمونا بالتوازي مع الازدهار المتواصل الذي تشهده إمارة دبي. وتمثل هذه القطعة بمساحتها الضخمة فرصة استثنائية للإسهام في تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات بمواصفات عالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.».

وقال خليفة الزفين: «نتطلع إلى بدء عزيزي تطوير هذا المشروع الجديد الذي سيصبح أحد أبرز الوجهات وأعلاها قيمة في الإمارة».

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